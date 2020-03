1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 17 Marzo 2020

El Partido Social Cristiano (PSC) y su líder, Jaime Nebot, hizo público su posición frente a la crisis sanitaria, económica y financiera que afecta a todoslos ecuatorianos. A dicho cumunicado se adhieren los asambleístas alcaldes, prefectos, presidentes de Juntas Parroquiales y directivos del PSC. (Foto/archivo)

Aquí textual el comunicado del PSC:

1- Los Ecuatorianos soportamos una grave y creciente crisis económica y financiera que se complica cada día, aparte de la incidencia sobre ella de la crisis sanitaria.

2- En cuanto a lo estrictamente sanitario el Gobierno está haciendo lo suyo, aplicando protocolos nacionales e internacionales, los cuales -POR NUESTRO PROPIO BIENESTAR- los ciudadanos debemos aceptar y practicar. Si hay fallas o lecciones que aprender habrá que evaluarlas después, porque este no es el momento de complicar o entorpecer las cosas. Prudencia y sentido común es lo que cabe, no demagogia ni contribución al pánico.

3- En cuanto a la crisis económica y financiera, sino se cambia con urgencia el criterio y los objetivos Gubernamentales, los resultados serán peores. Lo grave de la situación podrá dificultar y demorar los resultados positivos, pero no cambiar la necesidad ni la efectividad de las soluciones, probadas, que proponemos. La liquidez es indispensable para lograrlo, pero esa liquidez no puede obtenerse asfixiando y empobreciendo a los sectores populares y empresariales. No solo es injusto, sino que le darán velocidad y contundencia a un círculo perverso que acabará quebrando también al Estado.

Para mayores detalles y compresión, se acompaña dos fragmentos de la intervención de Jaime Nebot, del jueves 12 de marzo del 2020. Ahí se trata también de la necesidad de hacer productivo y rentable los sectores agrícola, ganadero y pesquero artesanal; de poner en marcha la minería y aumentar la producción petrolera, en ambos casos con un severo respeto al ambiente; en hacer que nuestros aportes a la seguridad social pasen de constituir un impuesto inútil al salario a convertirse en un motor de ahorro interno invertido en la economía nacional para generar crecimiento, empleo y más recaudaciones fiscales y, además, de poner en vigencia la jornada parcial de trabajo, respetando las proporciones del salario mínimo y de la seguridad social para ampliar la frontera del empleo en beneficio especialmente de los jóvenes.

4- En cuanto a las medidas del Gobierno, básicamente siguen la línea equivocada: NO MÁS CRECIMIENTO, SINO MÁS TRIBUTOS Y CARGAS AL PUEBLO Y A LOS EMPRESARIOS. Esto, paradójicamente, bajará las recaudaciones. Lo hemos dicho y se ha probado: febrero del 2020 representa la peor recaudación comparativa de los últimos 7 años.

a) 5 % a los vehículos de más de $20.000: precedente nefasto, pues mañana será a los inmuebles y/o a los ahorros. Supera el condenable concepto de poner un impuesto al patrimonio, pues se lo pone a los activos, cuyo valor se podría deber íntegramente.

b) Virtual rebaja de salarios a gran parte de los empleados del sector público: cualquier fórmula que se quería emplear será una simulación jurídica para implementar lo que la Constitución prohíbe. Los servidores públicos y trabajadores con trayectoria, que son necesarios, no deben pagar, con la rebaja de su salario, la remuneración de aquellos contratados en exceso y que son de corta data. A estos últimos simplemente no hay que renovarles sus contratos, sino pagarles su liquidación.

El Estado debe suprimir, además, todos los gastos innecesarios y superfluos, que son inaceptables.

c) Incremento del 0,75% a las retenciones,: no es un tributo, pues se liquida contra el impuesto a la renta, por lo que momentáneamente, aunque es una restricción de liquidez, puede pasar dadas las circunstancias que atraviesa el fisco.

5- Soluciones para obtener liquidez :

a) Hay que mantener el subsidio a los combustibles exclusivamente para el transporte público; la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal; así como para las empresas que lo requieran para competir internacionalmente y generar empleo y divisas; e igualmente para las bombonas de gas de consumo popular. Para todo lo demás debe suprimirse, evitando, con precios internacionales reales, la práctica del contrabando y el privilegio a personas naturales y jurídicas, que por su actividad y solvencia no deben tenerlo. Es decir, el subsidio a los combustibles debe focalizarse como se hace con éxito en otros países.

b) Se puede y debe vender cartera petrolera y/o titularizar flujos futuros de otras actividades, como la eléctrica. Esto no implica más endeudamiento, ni venta de empresas del Estado y puede hacerse con rapidez.

c) La deuda interna (a alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, universidades, contratistas, proveedores, etc etc ) debe pagarse, lo cual permitirá una rápida reactivación de la economía, evitando la caída del empleo y aumentando -sin más impuestos- las recaudaciones del fisco. Esto no significa más endeudamiento, sino remplazo del mismo acudiendo a créditos externos que si existen en el mercado internacional.

d) Hay que renegociar la deuda externa con agresividad y rapidez. Hay que apurar, sin vender los activos del Estado, las concesiones y alianzas público-privadas; las mismas que significan ingresos en vez de egresos; traslado de personal del sector público al privado y mejora de la calidad de los servicios cobrando por ellos precios justos.

El SRI y los sectores financieros público y privado deben coordinar, por los daños causados y por causar debido a la emergencia sanitaria, una política sensata de diferimiento de pagos por reestructuración de pasivos que permita una recuperación económica conveniente y necesaria para dichos sectores y para los deudores. (jtr)