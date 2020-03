Durante el Foro Ecuador Político 2020

En el Teatro Centro de Arte de Guayaquil inició el Foro Político Ecuador 2020, con tres invitados de primera, el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán; el líder del partido Social Cristiano (PSC) y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; y el consultor político y estratega, Antonio Sola.

El moderador fue el reconocido periodista Carlos Vera, quién comenzó preguntando: ¿Cúal es el Ecuador político que quieren?.

A esta interrogante, Nebot respondió que no quiere un Ecuador político. "Quiero un país próspero y seguro para todos los ecuatorianos y especialmente para los más vulnerables. No por el 2020 sino para siempre".

Para el líder del PSC, el COVID-19 (coronavirus) y la caída del precio del petróleo han causado en la economía mundial graves daños. Sin embargo, considera que son temas coyunturales.

"La bolsa se cayó 40% en el 2008, no 20% como ahora; el precio del petróleo bajó el 70%, no 40%; la crisis sanitaria del mundo no es la primera ni la última. Esto va pasar y hay que actuar con sapiencia y no generando pánico en la población", aseveró.

A su juicio, Ecuador no está mal por lo antes mencionado, sino porque ha sido víctima, desde hace mucho tiempo, de un modelo administrativo perverso, que empobrece a los ecuatorianos y quiebra al Estado. "Estamos llegando al límite peligroso de ambas cosas".

En este sentido, indicó que un ámbito para analizar es el riesgo país. Argentina cerró la noche de este 11 de marzo con 2948, Ecuador con 3245. Mientras que los vecinos, sometidos a los mismos problemas mundiales, Colombia (295) y Perú (172). "No estamos mal por lo que pasa en el mundo, sino porque lo hacemos mal aquí".

