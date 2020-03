1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Marzo 2020

El primer pulso se lo lleva Finanzas. Al Consejo Nacional Electoral (CNE) no le quedó más que desvincular de su nómina, desde el viernes pasado, a unos 67 funcionarios de diferentes áreas, cuando falta menos de un año para las elecciones generales de 2021.

Esa fue una de las recomendaciones que hizo, desde finales del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas al organismo electoral para poder transferirle los recursos correspondientes al pago de salarios durante 2020, debido a la complicada situación económica que atraviesa el país.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, tenía la esperanza de que podría convencer al ministro Richard Martínez de que no era conveniente despojarse de esos funcionarios a puertas de las elecciones. Pidió citas en repetidas ocasiones para hablar del tema, pero no todas se concretaron. Las que sí, no fueron suficientes para persuadir al ministro.

Esta es apenas una ‘batalla’ dentro de la tensa relación que acarrean el CNE y la cartera de Finanzas por la asignación de presupuestos. La puja grande se espera que se produzca cuando el pleno del Consejo apruebe y envíe la proforma para las elecciones de presidente y vicepresidente de 2021.

El consejero Luis Verdesoto ratificó ayer que el proyecto que maneja, la mayoría del CNE, habla de una solicitud al Estado de cerca de $ 145.000 millones para los comicios presidenciales. “A eso hay que añadir la deuda que arrastra esta institución de $ 36 millones y el Fondo de Promoción Electoral de $ 33 millones. Si sumamos nos da un total de $ 215 millones”, señaló Verdesoto.

El Consejo Electoral tenía previsto aprobar el presupuesto a mediados del mes pasado, pero luego del fallido intento para dar luz verde al calendario electoral, todas las decisiones con relación a los comicios han quedado congeladas por casi tres semanas.

El consejero José Cabrera explicó ayer que el presupuesto todavía no había podido ser aprobado porque se siguen analizando los ajustes que se podrían hacer para que las elecciones generales se hagan más baratas.

El funcionario recordó que, más allá de lo que decida el pleno del CNE, Economía y Finanzas ya ha adelantado que podría hacer cualquier desembolso en el segundo semestre del año, lo que para Cabrera dificulta la organización de las votaciones, en las que además se elige asambleístas y parlamentarios andinos.

Los integrantes de la minoría en el organismo electoral, Verdesoto y el vicepresidente, Enrique Pita, aseguran que tienen una propuesta para bajar hasta en un 30 % el costo de los comicios, pero que la idea todavía no ha sido escuchada.

La división entra en un estado crítico

Al interior del CNE se empezó ayer a hablar de los caminos que le quedarían para salir del entrampamiento en el que se encuentra.

Verdesoto dijo que se debería buscar la mediación de grupos ciudadanos para tratar de superar los conflictos y no entorpecer el proceso electoral. Una medida más drástica sería “que todos demos un paso al costado”, dijo.

Al respecto, Cabrera aseguró que no hay motivos para renunciar porque su cargo es producto de un concurso.

Ahorro

El CNE informó que con la salida de los 67 funcionarios se produciría un ahorro aproximado de dos millones de dólares anuales. Desde diciembre pasado se produjo la desvinculación de unas 90 personas que se suman a los últimos despidos. En septiembre de 2019, el CNE registraba 1.089 trabajadores a nivel nacional.

Reclamo

Según el consejero Verdesoto, la notificación de los funcionarios no se hizo con base a una evaluación previa y provocó la salida de una funcionaria de su consejería que era la encargada de investigar sobre las cuentas de campaña de Alianza PAIS, dentro del caso denominado Arroz verde. (Expreso)