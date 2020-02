1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 27 Febrero 2020

El 81% de los ecuatorianos no confía en la gestión que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones presidenciales del próximo año 2021, mientras que el 85 % «no confía en la de su titular Diana Atamaint.

Esto según una encuesta publicada en la página de Cedatos, donde también se evalúo el grado de apoyo de la población a la democracia, la aprobación al sistema democrático actual, el conocimiento de la población sobre las elecciones del 2021, el agrado de los partidos y movimientos políticos y la decisión e indecisión de los votantes.

En su Informe mensual, levantada entre el 17 y 20 de febrero de 2020, en 16 ciudades de sierra, costa y amazonía; áreas urbana y rural. Entrevista cara a cara a 2.018 electores de 16 años en adelante. Muestreo probabilístico, con georreferenciación de unidades de selección y control de calidad en todo el proceso. Nivel de confianza, 95%; margen de error + /- 3.4% para estimaciones nacionales.

Apoyo a la democracia

El 67,2% de los ecuatorianos apoyan a la democracia y consideran que es la mejor forma de gobierno y rechazan las dictaduras, ya sean civiles o militares. Sobresale el apoyo del 74,4% de los ciudadanos menores de 25 años; frente al 67,6% de entre 26 y 45 años y el 63,7% de más de 46 años.

Este indicador nacional es superior al 61.5% registrado en 2004 y 66,7% en 2014. En 2016 bajó al 53% y 54,4% en enero de 2019, según el Barómetro Latinoamericano, estudio que realiza CEDATOS desde 2002 hasta 2020 para LAPOP de la universidad de Vanderbilt.

Después de la marcada división entre el Ecuador de antes y después de los movimientos de octubre, el apoyo a la democracia en noviembre de 2019 alcanzó el 68,5%, el mayor indicador de apoyo a la democracia de los últimos 15 años.

Cómo se conduce el actual sistema democrático

Si bien los ecuatorianos apoyan a la democracia, no están satisfechos con la conducción del país, con el papel de los líderes, de los movimientos y partidos, con la proliferación de organizaciones y candidaturas y con los planes de acción desconocidos e inaceptables para la solución de los graves problemas que afectan al país. Sólo el 27% está satisfecho con la forma cómo funciona la democracia en el país; el 73% no está satisfecho.

La población frente a las elecciones

El alto desconocimiento sobre el proceso electoral conduce a la falta de interés de la población en la política. Solo el 31% sabe que las elecciones serán el próximo año 2021; el 69% no sabe cuándo, cómo y qué se va a elegir. Los ecuatorianos apoyan a la democracia, pero se sienten defraudados; desinformados y desconfiados ante la posibilidad de un fraude electoral. De no ser obligatorio, el 57% afirma que no concurriría a las urnas. En 2016 este indicador fue del 53%.

Confianza en el proceso electoral y en sus autoriudades

Uno de los principales factores que motivaría la participación de la población en el sufragio sería la confianza que debe inspirar el Consejo Nacional Electoral y la seguridad de que serán elecciones transparentes, debidamente organizadas, con un conteo de votos honrado y no fraudulento. Se formularon las siguientes preguntas:

“En una sola palabra, díganos: ¿Usted CONFÍA o NO CONFÍA en la gestión que realiza el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del próximo año 2021?”

Las respuestas fueron: SI CONFÍA : 19%; NO CONFÍA: 81%.

“Concretamente: ¿Usted CONFÍA o NO CONFÍA en la gestión de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint?”

Respuestas: SI CONFÍA, 15%; NO CONFÍA, 85%.

El agrado de los partidos y movimientos políticos

De las respuestas anteriores se observa la decepción que tiene la población sobre las próximas elecciones, fruto no solamente de la forma como se desenvuelve la organización del proceso eleccionario, sino de lo observado en el pasado, de la baja aprobación de los movimientos y partidos, de la proliferación de organizaciones políticas organizadas y la falta de candidatos definidos y confiables.

Respecto de los 95 partidos y movimientos, entre nacionales y provinciales, únicamente 6 reciben un nivel de aprobación entre 2% y 10%, que suma un total de 34,5%, entre ellos: Partido Social Cristiano (9,5%), Creo (9,3%), Fuerza Compromiso Social (8,4), Alianza País (3,1%), Pachakutik (2,9%), y Madera de Guerrero (1,3%). Otros tantos suman el 1,5%. Para el 64% de los electores, ningún partido ni movimiento es de su agrado.

La decisión e indecisión de los votantes

ÁNIMO: Se pidió a los electores entre 16 y más años, de sierra, costa y amazonía; áreas urbanas y rurales responder:

“En UNA SOLA palabra, cómo se siente frente al proceso eleccionario para elegir el próximo año: Presidente, Vicepresidente de la República y asambleístas.”

RESPUESTA. SIENTE:

* Desconfianza, inseguridad, molestia, decepción: 63%

* Optimismo, esperanza: 23%

* Apatía, indiferencia: 14%

DECISIÓN E INDECISIÓN:

Pregunta: ¿Ya ha tomado una decisión de por quién votar para Presidente de la República para el período 2021 – 2025, o no ha decidido todavía?

RESPUESTA:

* AÚN NO HA DECIDIDO: 68%

* YA HA DECIDIDO: 32%.

En elecciones anteriores, en febrero de 2016, la indecisión alcanzó el 62%.

Cedatos