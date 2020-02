1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El grupo de asambleístas del correísmo abrió paso hacia la Comisión de Relaciones Internacionales a su coideario Yofre Poma, quien afronta un proceso judicial por el paro de octubre pasado. Ocurrió la tarde de este este jueves 20 de febrero del 2020.

El coordinador del grupo, Pabel Muñoz, exigió la reincorporación inmediata de Poma a su puesto luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dispuso la suspensión condicional de la pena a un año y cuatro meses de cárcel por paralización de servicios públicos.

Los asambleístas del correísmo abrieron paso a Poma hacia el Palacio Legislativo y luego hasta el séptimo piso, en donde sesiona la Comisión, entre forcejeos con la Escolta Legislativa.

El presidente de la Comisión, Fernando Flores, remarcó que Poma no puede actuar mientras no reciba una notificación del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Muñoz enfatizó que Poma no ha perdido su curul porque no tiene una sentencia ejecutoriada en firme.

Poma dijo que pedirá la casación de su sentencia en el ámbito judicial y amnistía en la Asamblea para los procesados por el paro nacional. En octubre el CAL aprobó una resolución con la que principalizó a Nelly Andrade, alterna de Poma, "por el tiempo que dure la privación de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada".

Poma fue detenido el 7 de octubre pasado por la toma de unas instalaciones petroleras en la Amazonía. El miércoles, 19 de febrero, recobró su libertad. (El Comercio)

