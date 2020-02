La Hora de Quito

Detalles Publicado el Jueves, 20 Febrero 2020

La situación del hospital Teodoro Maldonado Carbo (HPMC) es grave, debido a la corrupción en el interior de esta casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y que ha motivado a la Contraloría General ha declararlo “en emergencia”.

El contralor Pablo Celi anunció que se inició desde ayer un proceso de “emergencia de control público” por la presunta corrupción detectada en algunas áreas del HPMC.

Agregó que los pasos a seguir, durante una reunión de trabajo con directores regionales de la entidad, en Guayaquil, poniendo en marcha un Plan de Desconcentración del Control Público, en cinco provincias del país.

Perjuicios millonarios

La Contraloría ha verificado irregularidades en varios procesos de contratación y convenios de pago, por lo que en los primeros exámenes descubrieron adquisiciones para farmacia, talento humano y financiero, con serios indicios de ilegalidad.

Celi dijo que el trabajo de los auditores ya tiene resultados con responsabilidades civiles y penales. “Revisamos las auditorías y uno de los temas de preocupación es la situación de los hospitales del IESS y del Ministerio de Salud Pública”, añadió.

Respecto al HPMC, apuntó: “Hemos analizado y señalado la no justificación de la evasión de procedimientos de contratación pública. Encontramos proveedores que no cumplen con los requisitos legales para las contrataciones de las que han sido objeto, además de la no exigencia de proformas a proveedores directos y la no utilización de dispositivos e insumos médicos por 20 millones de dólares que fueron adquiridos con emergencia”.

Tras explicar que existen dudas de cómo se pagaba a los proveedores, por qué y cuánto, recordó que se presentaron los resultados de una primera auditoría que determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa, con sanciones por 33 millones de dólares.

El examen realizado alHPCM abarca periodos de 2017 a 2020. Además, se investiga en los hospitales General Guasmo Sur, Especializado Matilde Hidalgo de Procel, General Los Ceibos y del Día Mariana de Jesús.

“Tenemos un registro inicial de 1.300 procesos por ínfima cuantía, lo que será objeto de un análisis”, comentó.

Advertencia

Celi también lanzó una advertencia a las autoridades del HPMC, por no proporcionar información requerida por los equipos de control, en el marco del nuevo examen especial que se realiza a dicho hospital.

Dijo que si mantiene esa “resistencia” aplicará el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Contraloría, para proceder a la destitución de los funcionarios del centro de salud. (DAB)

Algunos precedentes

° Los problemas del HPMC datan desde los años 2017, 2018 y 2019. En este último periodo, dos médicos sufrieron amenazas por denunciar la corrupción.

En julio de 2019, Álex Vivas Lara, cirujano del HPMC, sufrió un atentado por denunciar la compra de insumos caducados y medicinas con sobreprecio en el IESS.

Después, en noviembre del mismo año, el director técnico del HPMC y presidente del Colegio Médico del Guayas, Gregorio Mateo, fue agredido en los exteriores de su consultorio particular, en el sur de Guayaquil, un día después que denunciara actos de corrupción en las compras de medicamentos para el IESS. “Precisamente un día después de que expulsé a individuos que gestionaban las compras de implementos con sobreprecios de hasta 300% me agredieron”, denunció.

A fines de enero de 2020, se denunció la falta de insumos y medicamentos, que obligaron la intervención del Gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart. Después acudió el presidente del Directorio del IESS, Paúl Granda, y se despidió a ocho funcionarios del HPMC.



