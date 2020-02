1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Febrero 2020

"El movimiento CREO no ha cogobernado". El precandidato presidencial Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO, manifestó hoy en Radio Majestad, en el programa A Primera Hora conducido por Fabricio Vela, que el vicepresidente Otto Sonnenholzner debería renunciar -por ética- para que se dedique a la campaña de cara a las elecciones del 20021.

Según Lasso, el vicepresidente Otto Sonnenholzner tiene todo el derecho a ser candidato a la Presidencia de la República, pero creo que también tiene el deber de renunciar al cargo para que tenga la libertad de hacer su campaña, de lo contrario quedará la duda de que todas sus movilizaciones, todos los eventos, se confunden con la función que ejerce. "Por razones éticas tiene que renunciar al cargo y dedicarse a su campaña, y el presidente debe decidir si es jefe de campaña de su vicepresidente o gobierna el Ecuador".

El político aseguró que no ha querido tomarse el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que Enrique Pita no representa al movimiento CREO en el CNE. Dijo que conoce a Pita porque es una figura pública, a través de los medios de comunicación. "Lo que hice fue llamarlo al teléfono, no es mi amigo, solo tenía buenas referencias de él...no lo llamó al teléfono para discutir algún tema en particular, de CREO o mio".

Lasso dice que siempre han estado en la oposición política. Preguntado sobre el acuerdo con Alianza País, dijo que ese fue un acuerdo legislativo para dar gobernabilidad. "Hemos sido siempre de oposición y seguiremos en la oposición de un Gobierno que ha manejado mal la economía que ha provocado la pérdida de 100.000 empleos durante el 2019".

Reiteró que ellos no pueden estar de acuerdo con un manejo económico tan errático. Sin embargo, Lasso culpa de eso es al presidente de la República, pero no al ministro de Economía, Richard Martínez.

Preguntado si él recomendó a Martínez para ministro, respondió que" jamás, nunca", "eso es fake news que están en las redes sociales".

Sobre la mentada llamada telefónica realizada al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en octubre pasado a propósito de los sucesos de ese mes, y que ha sido negada por Nebot, dijo que sí la hizo. "Por supuesto que lo llame, no voy a añadir una palabra más a este tema". (jtr)