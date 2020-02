1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 19 Febrero 2020

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, negó que el precandidato presidencial del movimiento Creo, Guillermo Lasso, lo haya llamado en el mes de octubre del 2019 para hablar sobre el país en el marco de las manifestaciones que vivía ese entonces Ecuador por la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Lo hizo la noche del martes 18 de febrero del 2020 durante el evento Consenso Ecuador que se desarrolló en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en Samborondón.

"El señor Lasso ha dicho el otro día que él me ha llamado a mí por teléfono en el mes de octubre, a raíz de los sucesos que son de conocimiento público: 'y el señor Nebot se negó a hablar conmigo sobre el país'. El señor Lasso no me ha llamado, no he hablado con él y jamás me hubiera negado a hablar de los temas del país", afirmó.

Guillermo Lasso, precandidato presidencial del movimiento Creo, señaló a inicios de enero, en una entrevista radial, que está dispuesto a dialogar con todos los sectores en la búsqueda de acuerdos para el país. “El diálogo y los acuerdos son fundamentales en política. No tendría ningún problema en sentarme a hablar sobre el futuro del Ecuador con el abogado Jaime Nebot”.

Así respondió cuando se le preguntó si estaba dispuesto a dialogar con el exalcalde de Guayaquil con miras a las elecciones presidenciales del 2021.

Pero Lasso reveló que el 8 de octubre del 2019 hizo el último intento por hablar con Nebot y “una vez más se negó”. Ese día el país estaba “hecho un caos, el Gobierno había dejado la capital y se había venido a refugiar a Guayaquil, había anarquía en Quito” y creyó -dijo- que era su obligación llamar a Nebot para conversar y dejar a un lado cualquier diferencia política y hablar sobre el Ecuador”.

En esa misma línea, Nebot también dijo este martes que se "confunden muchas cosas" y puntualizó que él y su organización, el Partido Social Cristiano, representan una corriente política que ganó las elecciones seccionales en marzo pasado.

"Esa corriente política es de economía social de mercado, no es de economía manchesteriana, ni de economía libre, somos tan distantes de esa economía como del comunismo o del socialismo, nosotros defendemos eficacia con solidaridad, conciencia social con buena administración", anotó.

Agregó que no hay que ser sectarios y que se puede hablar con todos pero que lo importante es analizar en qué se conviene. Antes del evento, Nebot se refirió sobre una eventual postulación a la presidencia. “Pronto tendré que tomar una decisión y la comunicaré a tiempo". (El Comercio)