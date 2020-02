1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 16 Febrero 2020

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, junto a los militantes María Luisa Lozano y Apawki Castro, justificó su presencia en Guatemala ante la policía, declarando ser una máxima autoridad en Ecuador.

En un video difundido en redes sociales, Vargas relata que él y sus compañeros fueron invitados para un evento y que cuando salieron al mercado central de Guatemala, los uniformados les solicitaron los documentos correspondientes para verificar su identidad.

Como Vargas no los entregó, le dijo a la Policía que sus documentos se encontraban a unas tres o cuatro cuadras de donde se encontraba.

"Creo que la policía nacional no tiene esa capacidad de garantizar los derechos nuestros ciudadanos, especialmente, no somos cualquier ciudadano ecuatoriano o migrante", relata.

Y continúa: "Somos autoridad. Yo soy Presidente del Movimiento Indígena del Ecuador, allá decimos el Segundo Mandatario del país, de los pueblos indígenas y es por eso que rechazamos… Eso significa que nos vieron con cara de sospechosos o como cualquier persona". (El Telégrafo)

