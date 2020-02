1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 16 Febrero 2020

El año electoral también se empieza a sentir al interior de las organizaciones políticas como Democracia Sí, que delinea propuestas y candidaturas sin dejar de ver, con cierta inquietud, la situación al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE).

- ¿Qué debe pasar en el CNE para que los partidos confíen en esa entidad?

- Es necesario que se unan y sus integrantes entiendan que tienen la enorme responsabilidad de dirigir el próximo proceso electoral de manera transparente. Lo otro es que el Consejo invite a todas las fuerzas políticas como veedoras del proceso.

- En el tema educativo, ¿cuál será la propuesta del partido?

- Hay que hacer una reforma profunda. Acabaron con las carreras técnicas, los bachilleratos en artes y oficios, con los colegios normalistas. Hay que recuperar la educación para la vida, la naturaleza, pero también para la producción. Para los jóvenes que aspiran a llegar a la universidad plateamos que la educación superior no solo sea presencial, que se apliquen otras modalidades como la educación virtual, a distancia.

- ¿La seguridad es una preocupación de Democracia Sí?

- Por supuesto y tenemos propuestas. A largo plazo, trabajar en la educación y cultura de paz para formar a los niños y jóvenes amando y respetando la vida, a los demás. En lo inmediato, cero tolerancia al crimen organizado, al narcotráfico. Hay que trabajar en el equipamiento y fortalecimiento de las capacidades de nuestros policías, porque creo que sí se han dado algunos pasos en ese camino.

- En el tema migratorio, ¿cuál es la postura de su grupo político?

- En el tema fronterizo, Ecuador no puede ser el único que tenga ciudadanía universal siendo un pequeño país. Ese puede ser un principio, pero no una ley; puede ser un objetivo, pero no puede ser el primer paso. Debemos tener control de las fronteras para no permitir que el crimen organizado ingrese al país.

- Democracia Sí es uno de los partidos cercanos al Gobierno. ¿Se alejarán ante el bajo apoyo y la cercanía de las elecciones?

- Aclaro que nosotros no somos partido de gobierno, y no lo vamos a ser. No hemos ocupado funciones públicas, por lo tanto no somos responsables de la ejecución de la política de este gobierno. Hemos coincidido en algunas cosas como la consulta popular, apoyamos la transición democrática. Pero el gobierno tiene su propia línea política y económica y son ellos los responsables de sus acciones, y no nosotros.

- ¿Buscarán alianzas con movimientos como el indígena?

- El movimiento indígena tiene demandas históricas no resueltas que hay que resolver de forma urgente. Sin embargo, ellos tienen sus propios líderes y su propio programa; por lo tanto (tienen) sus aspiraciones legítimas propias, que las respetamos. (Expreso)