Domingo, 16 Febrero 2020

El viernes pasado el Tribunal Penal desechó el recurso de recusación contra los jueces del caso de corrupción Sobornos 2012-2016, que involucra al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas y a otros altos funcionarios de su gobierno. Este lunes 17 de febrero se reinstalará el juicio.

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, conversó con este diario sobre ese proceso.

¿En qué se fundamentó la acusación particular de la PGE en el caso Sobornos 2012-2016?

En primer lugar, se fundamentó en la capacidad que tiene la Procuraduría General del Estado para intervenir como acusador particular en aquellos casos en que se han vulnerado los intereses o el patrimonio del Estado. Ya en el fondo, se basó en los elementos de convicción recogidos por la Fiscalía durante la instrucción fiscal.

Los elementos son varios y se refieren principalmente a información que muestra la existencia de un esquema de corrupción dirigido desde la Presidencia de la República entre 2012 y 2016, para el cobro de sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de contratos y convenios de pago relacionados a obra pública. De ese sistema se beneficiaron ex funcionarios públicos y candidatos de Alianza PAIS (AP), así como el mismo movimiento político, a más de los empresarios privados.

Correa creó una red delincuencial de sobornos en su propio beneficio para mantenerse en el poder. Todo fue perfectamente organizado, sus ministros escogidos, así como los ministerios desde donde se hacía esta trama de corrupción. ¿Cómo operaba esta red de corrupción del exmandatario?

Según la prueba recabada por la Fiscalía, que se está introduciendo en la audiencia de juicio, el expresidente se rodeó de funcionarios de confianza, a quienes ubicó estratégicamente en entidades públicas que manejan un gran volumen de contratos del Estado. A través de esas personas se coordinó la recaudación de los sobornos pagados por los empresarios, quienes, a cambio, se beneficiaron de contratos y convenios de pago.

Por otro lado, se mantuvo un registro pormenorizado de los ingresos y egresos de dinero, con el cual se financiaron campañas electorales de Alianza PAIS y otros gastos, evadiendo los sistemas de control de la Función Electoral y del sistema tributario, ya que los aportes se hacían solo en efectivo o a través de pagos a proveedores que facturaban a las empresas contratistas del Estado.

Los empresarios que pagaron coimas han declarado que les presionaban para entregar dinero a cambio de darles contratos de grandes obras con el Estado. Esto salió a la luz pública durante el primer día del juicio. ¿Cómo mira la actuación de jueces y fiscales en el caso Sobornos 2012-2016?

La Fiscalía ha hecho un gigantesco esfuerzo investigativo, tanto más difícil cuanto que los funcionarios públicos conocían los vericuetos de la administración pública y evadieron los controles oficiales. También se conoce que la Fiscal ha requerido el incremento de personal para conocer estos casos, ya que, por el volumen de denuncias y complejidad de las investigaciones, se requieren mayores y mejores recursos.

En lo que se refiere a los jueces, la doctora Daniella Camacho ha mostrado ser una jueza conocedora y firme en la fase preparatoria; el tribunal que sustancia la audiencia de juicio está haciendo un trabajo difícil, en un proceso muy complejo por las particularidades del delito acusado y por la cantidad de procesados. Como representante judicial del Estado tengo plena confianza en que los jueces resolverán apegados a derecho y considerando y analizando todos los elementos presentados durante el juicio.

¿Se puede decir que la justicia está actuando con independencia y con rigor para castigar a los culpables de un caso de corrupción que indigna a los ecuatorianos?

Sin duda. Nada ni nadie es infalible, pero creo que la justicia que tenemos hoy en día es diametralmente distinta a la que tuvimos en años pasados. Todavía hay mucho por hacer, pero, repito, tenemos que confiar en nuestras instituciones.

¿Correa puede participar como candidato a la Vicepresidencia de la República o a la presidencia de la Asamblea?

A la Procuraduría General del Estado le es irrelevante quién es el acusado y si quiere o no participar en una elección. Si se prueba en juicio que el acusado no es inocente y se le condena, ello podría tener una consecuencia en el ámbito electoral. Lo que interesa es que ningún delincuente convicto quede impune.

¿Cuál será la situación legal del expresidente si es declarado culpable?

Creo que es importante que los ecuatorianos tengan claro que, de ser hallado culpable en esta instancia, puede todavía activar los recursos establecidos en el COIP. Únicamente con una sentencia ejecutoriada podemos hablar de consecuencias. La primera y más importante es que deberá cumplir con la pena que le sea impuesta y la segunda es que se habrá constituido una inhabilidad para ser candidato.

¿Por qué cree que los correístas trabajan para deslegitimar la acusación por el tema Sobornos y para tratar de normalizar lo que se hizo ante la opinión pública? ¿Cree que puede tener algún efecto en el pensamiento de los ecuatorianos?

Yo no hablaría solamente de los correístas corruptos, yo creo que el caso Sobornos afectará a todos los corruptos, de todas las tendencias y en todas las épocas, dando una señal inequívoca a futuro. Todos estos corruptos están tratando de deslegitimar la acusación del caso Sobornos, para que todo siga como ha estado hasta ahora y ellos poder seguir medrando de los dineros de todos los ecuatorianos. En el caso de los correístas, corruptos o no, también hay un cálculo electoral, pero eso no es de mi incumbencia, la Procuraduría acusa porque hay una afectación al interés de Ecuador.

El juicio contra Rafael Correa es histórico, pocas veces un expresidente enfrenta cargos de corrupción como los que enfrenta el jefe de una organización delincuencial. ¿Es así?

Sí, se trata de un juicio histórico, sin duda. No solamente porque hablamos de un expresidente, un exvicepresidente, exministros, exasambleístas y los personeros de importantes empresas privadas, en un mismo caso. Es histórico también porque nos enseña que no importa cuánto poder tengas, no importa cuán controlado tengas el aparato estatal, no importa cuán convencido estés de que has eludido a la ley, la justicia siempre llega.

¿Por qué cree que a pesar de este juicio Correa aún tiene defensores a ultranza en este país?

No olvidemos que Correa fue presidente durante casi 10 años, los de mayor bonanza económica de la historia, gracias a los altos ingresos petroleros. Mucha gente relaciona su bienestar con el personaje, olvidando sus excesos. Cuando haya una sentencia que le condene por actos de corrupción, quizás esta percepción cambiará.

¿Qué lecciones deja este caso?

Esta pregunta podría ser materia de otra entrevista. Pero yo me quedaría con dos. Primera, para las instituciones: que en este país podemos ser independientes, hacer un buen trabajo y defender los intereses del Estado, sin importar quién esté del otro lado.

Segunda, para los ecuatorianos, y respecto de algo que ya me referí antes: no importa quién seas, ni qué cargo ocupes ni qué situación socioeconómica tengas, la ley es una sola y tienes que cumplirla sin excepciones. En ambos casos triunfa el imperio de la ley. (El Telégrafo)