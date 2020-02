1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

La comparecencia del rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, a la Comisión de Participación Ciudadana no tubo un buen fin. El funcionario asistió para presentar un informe respecto del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) para que se pague a los jubilados administrativos de la institución de educación superior.

El directivo llegó hasta la Mesa acompañado por el miembro de la Comisión Interventora, Xavier Sandoval. En principio, la reunión transcurrió con tranquilidad, en donde los dos funcionarios, con el apoyo de una presentación, explicaron cómo avanza el proceso de cumplimiento de la sentencia.

Passailaigue afirmó que la universidad ha estado pagando normalmente a los docentes que se jubilaron de conformidad con la Ley y el Reglamento de la Institución; sin embargo, en el dictamen de la Corte Constitucional de noviembre de 2019 se determinó que este pago también debía hacerse a los servidores administrativos de la universidad, hecho que ocasionó que se requiera de recursos para poder hacer el pago de este sector de jubilados.

Explicó que el fallo constitucional se dio en noviembre de 2019, es decir, luego de que la universidad enviara el presupuesto para el 2020, por lo que en las cuentas de este año no constan los recursos para este pago. Afirmó que el monto que se requiere para pagar a los jubilados asciende a 6'818,556 dólares, “recursos que la universidad no tiene al momento”.

El rector presentó varios oficios que han sido enviados al presidente de la República, Lenín Moreno; al ministro de Finanzas, Richard Martínez; y, al Consejo de Educación Superior (CES) para que entreguen este dinero y poder cumplir con el mandato de la Corte.

Argumentos que no fueron suficientes para los delegados de los jubilados. El representante, Marcelo Moncayo, aseguró que esto es falso y que la Comisión Interventora y la Universidad han incumplido con la sentencia de la Corte Constitucional. Afirmó que lo dicho simplemente son excusas para no pagar.

El dirigente calificó esto como “una maniobra mañosa” de parte de la universidad y de la Comisión Interventora, calificativo que fue rechazado por Passailaigue y pidió al presidente de la Mesa, Raúl Tello, que pida a Moncayo que se dirija con más respeto. El Presidente de la Mesa, aseguró que no se le ha irrespetado y devolvió la palabra a Moncayo, que se ratificó en los términos utilizados.

Ante esto, el Rector de la Universidad interrumpió y dijo que no tenía por qué seguir escuchando este tipo de calificativos. Tello se molestó y le dijo que si quería irse que se vaya. Passailaigue se levantó y abandonó la sesión, dejando a Xavier Sandoval en su representación.

“Si la universidad fue intervenida es justamente porque han existido graves procedimientos al interior (…). En este momento, hay un problema en una decisión de la Corte Constitucional que se está llevando a efecto, pero hay un grupo de jubilados que está siendo auspiciado por una partido político, al cual pertenece el presidente de esta Comisión, que obviamente está dando espacio para que tengan algún criterio”, sostuvo el rector Passailaigue, al tiempo de señalar que no regresará a otra Comisión que no sea la de Educación en la Asamblea.

Según se conoció, Raúl Tello fue parte del Movimiento Popular Democrático (MPD), ahora Frente Popular (FP), que tiene como asesor al exdiputado del MPD, Jorge Escala.

“El doctor Passailaigue ha tenido una actitud autoritaria, prepotente, propia de él, propia de cómo viene conduciendo la universidad como interventor. No es la denuncia ahora de los jubilados, existen múltiples denuncias contra Passailaigue. Él, ahora, se ha quejado de que le han faltado al respeto porque la Universidad de Guayaquil maniobra para no pagar a los jubilados. No solo que maniobra sino que actúa de mala fe el doctor Passailaigue al negarse a asumir una sentencia de la Corte Constitucional”, se defendió Tello.

Tras estos incidentes, la Comisión, por solicitud del asambleísta Pabel Muñoz, resolvió conformar una subcomisión, integrada por los asambleístas Ronny Aleaga, Raúl Campoverde y Muñoz quienes revisarán la documentación entregada por las dos partes y elaboraron un informe. El documento deberá estar listo para después del receso legislativo que termina el 11 de marzo.

Además, resolvieron solicitar al Ministerio de Finanzas y al Consejo de Educación Superior (CES) que informen sobre este tema, para lo cual tendrán un plazo de quince días. (Expreso)