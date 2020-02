1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

El capitán Fausto Fuentes no tuvo una jornada fácil ayer en el juicio Sobornos 2012-2016, que se reinstaló en la Corte.Los jueces avanzan con la evacuación del juicio hasta que el tribunal, integrado por Dilza Muñoz, Wilman Terán y David Jacho, notifique que fueron recusados por la defensa del procesado expresidente Rafael Correa para que se aparten del caso.

Fuentes fue el primer testigo interrogado por la Fiscalía. Fue quien hizo el parte policial con la noticia del delito que había recogido de un tuit publicado por el portal Mil Hojas el 3 de mayo de 2019. Su testimonio demoró casi tres horas.Un aparente nerviosismo fue aprovechado por los defensores que lo pusieron en apuros con sus cuestionamientos. Tanto que el presidente del tribunal, Iván León, recomendó al testigo que “debió estar preparado y recordar cuál fue su trabajo”.

El testigo fue quien elaboró alrededor de 10 partes policiales en los días en los que se hicieron allanamientos, aprehensiones y diligencias previas al inicio del caso llamado primero Arroz Verde y luego Sobornos 2012-2016.

Casi una hora demoraron los defensores de los 21 procesados en analizar uno a uno los documentos elaborados por el oficial. Las preguntas que le formuló la fiscal Diana Salazar fueron objetadas, algunas en coro por los abogados.

Hubo serios llamados de atención del juez a los abogados e intentos por romper el hielo que se había formado entre los defensores y la Fiscalía con frases o bromas.

Cuando el juez devolvía la palabra a las partes mandaba ‘un abrazo’. Uno envió, por ejemplo, al exvicepresidente Jorge Glas cuando se quejó del frío de la cárcel de Cotopaxi, de las 50 amenazas de muerte que había recibido en ese centro carcelario, hasta un “no se me emocione mucho”, que le dijo a la fiscal Salazar.

La palabra “objeción” era dicha reiteradamente por la Fiscalía y los defensores, cada vez que la parte contraria hacía preguntas. Algunas objeciones no pasaron el filtro del juez, quien pidió a la fiscal que se calme y a los abogados que tranquilicen sus emociones.

La complejidad del primer interrogatorio motivó un receso. Al reinstalarse el juicio fue el turno del testigo Marco Erazo, oficial encargado de allanar el estudio jurídico Romero en Guayaquil. Casi no recibió preguntas de los defensores.

Luego estuvo el periodista Christian Zurita para contar los hallazgos de su investigación que dieron origen al caso. Habló de una estructura de recuperación de dinero en la que identificó a los líderes: Rafael Correa, Jorge Glas, María Duarte y Walter Solís. Y las coordinadoras que eran Pamela Martínez, Laura Terán y María A. Enríquez (no está enjuiciada).

Uno de las versiones más relevantes de la Fiscalía fue la que presentó el perito informático que analizó la información de las computadoras de Terán, la exasistente de Pamela Martínez, exasesora de Correa. La complejidad de la información extraída por el experto le llevó casi 5 horas en exponer en el interrogatorio de la fiscal Diana Salazar y en el contra interrogatorio de los abogados.

El perito extrajo y materializó los archivos verdes de las computadoras incautadas en la Presidencia y en la Corte Constitucional. En ellos se había registrado información relacionada con los ofrecimientos de entrega de dinero en efectivo y por cruce de facturas, códigos de funcionarios públicos y empresarios, seguimiento de las ofertas de aportes que se habrían efectuado dentro de la supuesta estructura de Sobornos. Este martes leyó montos, destinatarios, situaciones para las que se asignaron los recursos.

En algunos casos, como el de Alberto Hidalgo, Terán registró que ofreció alrededor de dos millones pero que luego, en el seguimiento, no contestaba las llamadas y que había mencionado que no tenía liquidez. Nombró a todos los procesados, empresas involucradas y otras que no fueron vinculadas al caso, así como exfuncionarios que quedaron fuera de la investigación. (Expreso)