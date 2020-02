1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 09 Febrero 2020

El Gobierno ecuatoriano tomó contacto con la Embajada de China en Ecuador, con el fin de coordinar las gestiones para la eventual repatriación de los restos del ciudadano chino, que dio negativo para coronavirus y que murió el viernes pasado.

El extranjero de 49 años permanecía asilado en una casa de salud de Quito luego de que presentó síntomas que hacían sospechar de coronavirus. Eso fue descartado luego de una prueba que se hizo en Atlanta, Estados Unidos.

En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que en las últimas horas presentó hemorragia intracerebral debido a su estado crítico. Presentaba un cuadro de hepatitis B y una neumonía.

Había ingresado al país procedente de Fujian, provincia del sureste de China, el 21 de enero en la tarde, sin ningún tipo de síntoma. Dos días después fue a una casa de salud en Quito. Ingresó por emergencia. Fue hospitalizado, aislado, con tratamiento médico.

El canciller José Valencia dijo que el Gobierno ecuatoriano está disponible para apoyar en las gestiones de la repatriación de los restos o lo que decida la familia del ciudadano chino.

En relación con los alumnos ecuatorianos que se encuentran en Wuhan, epicentro del coronavirus, Valencia pidió dejar de lado lo que denominó “discursos politiqueros”.

Señaló que el Estado ecuatoriano no va a escatimar ningún medio para traer al Ecuador a los estudiantes que quieran volver. No obstante y sin precisar un número, sostuvo que de los nueve alumnos, “algunos no quieren salir” para permanecer en la cuarentena que es la recomendación de las autoridades chinas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la mejor medida para preservar la salud.

Indicó que si ellos desean abandonar China, el Gobierno explora todas las opciones. Explicó que traerlos conlleva complejidades porque hay países que no permiten que sobre su territorio haya paso de aeronaves que han partido de esa nación o que los aviones deben tener cierto alcance de vuelo para cumplir con el trayecto, o que debe viajar personal médico especializado.

Exámenes

El Ministerio de Salud señaló que los estudios, que dieron negativo para coronavirus, fueron realizados en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Atlanta.

Llamado

Esa secretaría de Estado pidió que la información sobre la muerte del paciente no motive la difusión de rumores mal intencionados. (El Universo)