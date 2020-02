1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 04 Febrero 2020

El legislador Roberto Gómez, quien fue expulsado del bloque legislativo movimiento político CREO, no respondió sobre cuál sería su situación al interior del partido.

Más si se refirió a las declaraciones realizadas por el líder de CREO, Guillermo Lasso, quien en sus redes sociales mencionó que "no será cómplice de los errores de quienes confunden la religión con la política".

Al respecto, Gómez dijo que los "principios de defensa a la familia no se negocian" y que deben ser defendidos. Agradeció a Lasso por permitirle haber iniciado juntos el proyecto político y ratificó que siempre se opuso al pacto de su líder con el partido de gobierno, Alianza PAIS.

"En relación a lo político, los principios de defensa de la familia, la vida y la libertad no se negocian, no se transan ni se esconden, deben ser defendidos mirando de frente sean cuales sean las consecuencias. Lo seguiré haciendo porque esos son mis principios de vida", indica un comunicado que leyó ante periodistas.

Mi respuesta a las últimas declaraciones de guillermo lasso https://t.co/GJ8ytT1L2V pic.twitter.com/Wpu0Y7ebsJ — Roberto Gómez (@GomezRobertoA) February 4, 2020

Mientras tanto, los legisladores de CREO, Jeannine Cruz y Fernando Flores, quienes fueron ponentes del juicio político contra Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, presentaron una denuncia penal en Fiscalía General del Estado contra la titular del organismo electoral, por el presunto delito de tráfico de influencias. (El Telégrafo)