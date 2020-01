1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

En mayo de 2018, Richard Martínez, quien hasta ese entonces era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dejó su cargo para tomar el timón del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Un mes después, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), tomó el lugar de Martínez en la silla principal del CEE. Alarcón terminó su gestión esta semana y hace un balance de su período y de la política económica del Gobierno de Lenín Moreno.

- ¿Cuáles son los hitos más importantes de su gestión?

- Yo creo que nos enfocamos mucho en la agenda comercial y empresarial. Mantuvimos muchísimas reuniones con las distintas carteras de Estado. Mantuvimos reuniones con la directora de Rentas, con el Ministerio de Finanzas, con la Ministra de Justicia, con el (ex) ministro (de Comercio Exterior) Campana, el nuevo ministro de Comercio, el secretario de la Presidencia. El ministro de Agricultura... Siempre nos enfocamos en tratar temas a la actividad empresarial y competitividad.

- Se ha dicho que la política económica de este Gobierno ha estado a cargo de los empresarios, ¿qué dice al respecto?

- Creo que se equivocan porque yo creo que nos afectó como sector empresarial la entrada de ciertos ministros que vinieron de los gremios a ciertos ministerios.

- ¿Cree que eso más bien fue perjudicial?

- Fue perjudicial definitivamente porque ahora lo que la gente supone es que los empresarios o las ideas de los empresarios son las que predominan ciertas carteras de Estado. Yes todo lo contrario. Lo que sucedió es que ciertos actores, que no venían del sector empresarial, el ministro de Economía (Richard Martínez), ese es un ejemplo. El ministro de Economía es un economista que fue director Ejecutivo de la Cámara de Industrias (CIP) y después fue presidente del ComitéEmpresarial, pero no vino de una trayectoria empresarial. Lo que no se implementó en materia económica en este país fueron las sugerencia del sector empresarial (...) Lamentablemente, y no es nada malo, no es nada personal, como no entiende lo que es que tener que pagar un rol de pagos, lo que es mantener inventarios, mantenerse al día con los proveedores, toma decisiones contrarias en beneficio del sector empresarial y de los ciudadanos del país. Pensamos diferente y está bien. Yo respeto eso. La ciudadanía tiene que entender que nosotros no promovemos las ideas que tiene el ministerio de Finanzas.

- ¿Cómo entender lo que dice si el ministro Martínez dejó el cargo que usted acaba de dejar?

- Es que hay una gran diferencia: yo vengo del sector empresarial. Yo toda mi vida trabajé en una empresa. Yo he trabajado menos tiempo en un gremio que en una empresa. Lamentablemente ciertos ministros no han trabajado en una empresa y no entienden las necesidades. ¿Qué le paso al ministro? Que tiene otra forma de pensar. Es un tema ideológico. Nosotros hacemos propuestas técnicas. Lo que está haciendo el Gobierno es evitar el costo político de hacer un ajuste (...) Al final del camino me di cuenta que tenemos diferencias ideológicas con el ministro de Finanzas.

- Martínez ha mencionado que “una cosa es con guitarra y otra con violín”...

- Cómo no va a tener que mantener el nivel de endeudamiento y subir impuestos si nunca hizo el trabajo del ajuste. Ahora vemos las consecuencias de que hay que seguir haciendo lo mismo porque nunca afinó el lápiz y tomo las decisiones que tenía que tomar en su debido momento. Por ejemplo, nunca trabajó en la tecnología adecuada para bajar subsidios.

- ¿Hay un divorcio entre empresarios y el Gobierno?

- No, para nada, porque mire, hay empresarios que creen que las decisiones erradas en el manejo económico promueven las estabilidad. Yo, como CCQ creo que debemos defender los intereses del ciudadano y del sector productivo. No queremos pan para hoy y hambre para mañana, no queremos seguir pateando el problema.

- ¿Están dividíos los empresarios?

- No porque podemos discrepar respetándonos. Yo discrepo con lo que está sucediendo en cuanto al modelo económico del país. Hay un representante gremial que ha dicho que está de acuerdo que suban impuestos, por ejemplo. (Expreso)