Detalles Publicado el Jueves, 30 Enero 2020

Luego de que Rafael Correa dejara el poder en mayo de 2017, la presión mediática contribuyó a que se empiecen a tomar acciones judiciales en contra de los funcionarios vinculados a la trama de sobornos de Odebrecht.



Entonces los dardos apuntaron al reelecto vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien terminó tras las rejas antes de ser destituido de su cargo. El tsunami, alimentado por una crisis fiscal semioculta, dividió al partido de gobierno entre morenistas y correístas.



Los sobrevivientes dirigidos desde Bélgica a través de redes sociales perdieron no solo la influencia política que les dio oxígeno durante una década, sino también la maquinaria electoral llamada Alianza PAIS. Las palabras posteriores de la asambleísta Marcela Aguinaga tenían mucho de razón: “Quizás a veces los políticos tenemos esa forma de ver las cosas pensando que el poder es eterno”.



Con la cercanía de un proceso electoral seccional en 2019, y ante la crisis del partido político por ellos fundado, alimentado y engordado, se refugiaron en otro que en su momento fue creado también con enigmáticos fines: “Fuerza Compromiso Social”.



Al número 35 de la papeleta le debieron quitar 30 puntos para quedar en 5. Los nuevos huéspedes fagocitaron al movimiento que los recibió, aprovechando que se encontraba atravesando una crisis igual o peor a la de PAIS. Su líder era un exdirector regional del IESS que terminó tras las rejas y acusado de enriquecimiento ilícito.



Ese movimiento político nacional que había aparecido de la nada, en su debut electoral lanzó a su fundador, Iván Espinel, como aspirante a la Presidencia de la República con un discurso de centroderecha. Pero durante la segunda vuelta electoral, Espinel juró lealtad al candidato Lenín Moreno y hasta ocupó un ministerio al inicio del régimen morenista. En poder de Correa, ahora el movimiento se llama Revolución Ciudadana.



En el caso Sobornos 2012- 2016, el expresidente Rafael Correa fue señalado por la Fiscalía como miembro del “mando jerárquico superior de una estructura delincuencial”. El caso que arrastra también a varios exministros, llevó a una segunda implosión. Sus mejores cuadros están inmersos en este o en otros procesos judiciales, disminuyéndoles en teoría las posibilidades electorales para 2021.

¿Estará Correa en la papeleta?

El haber sido llamado a juicio por un delito que puede ser juzgado en ausencia lo vuelve un caso especial. Otro expresidente en su momento enjuiciado, como Abdalá Bucaram, pudo retornar al país libre de toda culpa 20 años después, porque nunca fue juzgado y la acción para hacerlo caducó.



Pero, luego del gobierno de Bucaram, a partir de la Constitución de 1998, se incluyó una norma expresa que convierte en imprescriptibles a los delitos de cohecho, peculado, concusión y enriquecimiento ilícito. Además, se especificó que “los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados". Diez años después en la Constituyente de Montecristi se copió literalmente la norma. Solo se movió la numeración, pasó del 131 en la vieja, al 233 en la nueva.



La misma norma suprema añade que “no podrán ser candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado”.



En el caso del expresidente Correa, de cuatro de sus ministros y dos asambleístas procesados en el caso Sobornos, no aplicaría esta norma para la elección de febrero de 2021. El juicio recién se inicia y los tiempos legales marchan lentamente. En el mejor de los casos se podría llegar a una sentencia de primera instancia en este mismo 2020. Esta, seguramente será apelada ante un tribunal de alzada que conocerá el caso en segunda instancia. Y aunque no es una norma, se estila culminar con un recurso denominado de casación donde se revisa no el fondo sino la forma en que se llevó a cabo el proceso. “Mientras exista un recurso procesal en trámite, la sentencia no tiene la calidad de ejecutoriada”, remarcó el constitucionalista André Benavides.



Si tomáramos como referencia el caso que tiene en la cárcel al exvicepresidente Jorge Glas, la sentencia última no llegó sino 24 meses después de iniciado el juicio. Es decir que para fines de este año 2020, cuando haya que inscribir candidaturas, la norma constitucional referida aún no podría aplicarse.



En una entrevista reciente con diario El País de España, Correa dijo: “Sí, yo quería retirarme de la política, pero tendré que estar presente donde sea más necesario para evitar la destrucción total del país y para protegerme... Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ganando las elecciones y si para eso es necesaria mi presencia, ahí estaremos”.



¿Qué opciones tiene? Para el mismo cargo no podría postularse porque la reelección indefinida está prohibida tras la consulta popular de febrero de 2018.



Él mismo ha especulado seguir el ejemplo de la argentina Cristina Fernández que regresó como vicepresidenta. La diferencia está en que Correa tiene al momento dos órdenes de prisión preventivas. Una, en un juicio suspendido donde se lo acusa de haber sido parte del secuestro del político Fernando Balda ocurrido en Bogotá; y otra, por el caso Sobornos 2012 2016. Como ambas órdenes están vigentes, si pisa el Ecuador será detenido.



¿Vacío legal?

La gran discusión jurídica que se vendrá en los próximos meses es si el Consejo Nacional Electoral debería o no inscribir la candidatura de una persona sobre quien pesa una orden de prisión.



Una de las reformas recién introducidas al Código de la Democracia pide a los candidatos acudir personalmente al momento de su inscripción.



Se dice que este requisito fue planteado durante el correato, luego de que Adbalá Bucaram, amenazara con candidatizarse a pesar de encontrarse, entonces, prófugo en Panamá.



Para el expresidente del máximo organismo electoral, Carlos Aguinaga, se podría argumentar la existencia de un vacío legal debido a que la Constitución, norma superior, no lo impide.





De darse el caso, tendría el Consejo Nacional Electoral y/o el Tribunal Contencioso Electoral determinar si se acepta o no esa candidatura sin que el candidato estuviese presente en la proclamación e inscripción.



Pero, incluso si eso se llegare a dar, se armaría otro debate jurídico para determinar si el fuero del que gozan los candidatos durante el período electoral lo protegerá o no de la orden de captura.



La jurisprudencia pura dice que el fuero aplica a delitos cometidos durante el tiempo electoral y no antes. Pero se espera que la jurisprudencia “criolla” ponga igual en el tapete el debate aduciendo la supremacía de los derechos.



Los dirimentes serían, nuevamente, los organismos electorales. Uno de los actuales consejeros, José Cabrera, quien llegó por el Partido Social Cristiano, prefiere no adelantar criterios sobre este tema. La presidenta del máximo organismo electoral, Diana Atamaint cree que la norma constitucional debe ser respetada.



Entonces, si los juegos políticos se decantan a su favor, el fuero electoral regiría hasta que se proclamen los resultados. Al día siguiente debería ejecutarse la captura. Y, según Aguinaga, si gana no se podría posesionar pues el fuero del nuevo cargo está legalmente más claro y no rige para delitos cometidos con anterioridad. El ejemplo más cercano fue el de Jorge Glas que se convirtió en un vicepresidente preso porque las causas de las que lo acusó sucedieron antes de su última elección.



Con Correa virtualmente fuera de juego, con sus mejores cuadros en situación legal similar a él o, en el exilio voluntario fuera del país, un futuro optimista para la Revolución Ciudadana sería muy difícil. Fuente: Vistazo