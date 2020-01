1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Enero 2020

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lamentó que la Asamblea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieran conclusiones sobre el paro de octubre basándose en un informe de la Defensoría del Pueblo, sin hacer una propia contrastación.

El pronunciamiento lo hizo la secretaria de Estado durante el foro “Hacia un Ecuador sin Contrabando”, efectuado este martes 28 de enero en Quito.

Romo catalogó como “interesante” un reportaje de UDLA Channel, que reveló que José Rodrigo Chalouisa no existe en la base de datos del Registro Civil, y que los dos José Rodrigo Chaluisa registrados estarían vivos, contradiciendo el informe de la Defensoría. “Tomaron el informe de la Defensoría sin hacer una contrastación propia”, dijo.

El lunes 27 de enero de 2020, Freddy Carrión, defensor del Pueblo, cuestionó el reportaje argumentando que UDLA Channel tomó como fuente a Marco Vinicio Bolaños, quien tiene procesos penales pendientes.

La Ministra dijo que no se trata de una discusión entre un ministerio y una Defensoría, sino de un tema delicado.



“El Defensor va a poder mostrar con documentos lo que dice el informe. Yo considero que no y lo que he dicho públicamente”, dijo. UDLA Channel todavía no se ha pronunciado sobre el tema. (El Telégrafo)