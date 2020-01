1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Enero 2020

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, mostró su respaldo a Radio Pichincha Universal, medio público de la Prefectura cuyo título habilitante fue cancelado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El líder indígena se solidarizó con la estación por verse sometida “a la imposición y ausencia de libertad de expresión”. El jueves 23 de enero del 2020 Arcotel notificó a Pichincha Universal la extinción de su título habilitante, con base en informes del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; y del Ministerio de Defensa.

En los documentos se establece que la radio “utilizó la frecuencia 95.3 MHz en contra de la seguridad pública y del Estado, una infracción de cuarta clase tipificada en el artículo 120, numeral 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”.

Vargas comparó la resolución de la Arcotel con el accionar del gobierno del expresidente Rafael Correa. “Fueron 10 años de condenas y persecución a quienes no pensaban como el poder. Hoy se repite la historia de censura. Entre mayor es la represión, abren los espacios para que el pueblo diga basta ya. No pudieron y no podrán callar a nuestros pueblos”, escribió el titular de la Conaie.

Arcotel, a través de un comunicado, informó que la medida adoptada "marca el desarrollo de un proceso legal, en donde la parte sancionada tiene derecho a impugnar, a presentar un recurso de apelación o de revisión".

La sanción a Radio Pichincha Universal se produjo en el contexto de las protestas de octubre del 2019. Según la prefecta, Paola Pabón, un informe de las Fuerzas Armadas señala que en el programa denominado Oreja Abierta se habrían hecho declaraciones que pondrían en riesgo la seguridad del Estado. La funcionaria explicó que en esa programación se abren los micrófonos para que los oyentes se expresen sobre temas del país.

El 25 de octubre pasado el juez Mario Cadena otorgó una acción de protección a favor del medio público tras permanecer 16 días fuera del aire, luego de que Arcotel iniciara un proceso administrativo sancionador. Justamente, este lunes, 27 de enero del 2020, se realizará una audiencia de apelación, solicitada por la Agencia, tras la acción de protección otorgada en octubre.

La prefecta Pabón anunció que iniciarán acciones por un presunto incumplimiento de esa garantía y explicó que solicitarán una nueva acción de protección, luego de que Arcotel extinguiera su título habilitante. (El Comercio)