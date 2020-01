La Hora de Quito

Detalles Publicado el Jueves, 23 Enero 2020

Los jueces y conjueces nacionales deberían estar exentos de una evaluación del Consejo de la Judicatura (CJ). Esa es la propuesta que hizo ayer la presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paulina Aguirre, dentro de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

El año pasado, la Judicatura evaluó a los 21 jueces y 15 conjueces de la CNJ, que resultó en la ratificación de los cargos de 13 magistrados, mientras el resto fueron removidos por no alcanzar el puntaje mínimo.

Esa evaluación se hizo, según sostuvieron las autoridades durante el proceso, con base en el artículo 87 del Código, que le faculta al Consejo a realizar una “evaluación individual y periódica” a los servidores de la Función Judicial, que puede terminar en la remoción de los cargos.

Aunque para Aguirre no existe una congruencia entre la Ley y la Constitución, pues la Carta Magna establece, en el artículo 170, que la evaluación periódica es una condición indispensable para la promoción y permanencia en la carrera judicial.

Sin embargo, los jueces y conjueces nacionales, afirmó la presidenta, no son de carrera pues tienen un cargo fijo de nueve años. Además, en otros países las cortes supremas no son sujetas de evaluación por órganos administrativos.

La propuesta de reforma, con la que se incluiría una excepción al artículo 87 del Código, no exime a los jueces de las sanciones y responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que están sujetos en caso de incurrir en una falta, sostuvo el juez nacional Pablo Valverde. Así como tampoco de la rendición de cuentas a la que están obligados como servidores públicos o a un control constitucional.

Posiciones

Los legisladores Henry Cucalón y Esteban Torres, los dos abogados, están de acuerdo con la presidenta de la Corte, pues consideran que existe asidero legal para que no se haga la evaluación a los jueces y conjueces nacionales al no ser ellos de la carrera judicial.

Inclusive, señaló Cucalón, esta podría prestarse a una discrecionalidad, como en años pasados, y “alterar o violentar los principios de independencia judicial”. La misma alerta dio Torres, quien planteó que de existir una evaluación, esta podría ser entre los mismos integrantes de la CNJ para evitar presiones políticas.

En la misma línea está el constitucionalista Jorge Benavides. Él sostiene que eliminar la evaluación no supone que los jueces serán irresponsables en sus acciones administrativas o que no serán controlados conforme a la Ley. Sino que suprimir ese proceso puede favorecer la independencia judicial, porque no se daría paso a interferencias.

Mientras, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez, quien está en contra de que la Judicatura aplique una evaluación por ser un ente netamente administrativo, cree que los jueces sí deberían ser evaluados, pero por quienes “conozcan muchísimo más”, como una comisión de magistrados de la CNJ.

