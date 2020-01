1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 22 Enero 2020

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, acudió este miércoles 22 de enero del 2020 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, acompañada de una guardia de indígenas Shuar, del consejero José Cabrera y de otros funcionarios del organismo.

Lo hizo para presentar sus descargos frente al pedido de juicio político que impulsan en su contra Jeannine Cruz y Fernando Flores, del bloque de Creo. "No he venido con discursos, he venido con documentos, con pruebas para defenderme", expresó al inicio de su comparecencia.

La Comisión de Fiscalización tiene de plazo hasta el 27 de enero, con opción a prórroga, para presentar un informe del que dependerá si el caso va al Pleno, para una posible destitución, en cuyo caso se necesitan 91 votos; o si se archiva.

Atamaint sostuvo que el pedido de interpelación "tiene errores de fondo y forma" y es "una mala copia" del proceso que el año pasado terminó en la destitución de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

La titular del Consejo electoral acusó al bloque de Creo de haber presentado "al apuro" y sin sustento esta petición. Dijo que se recogen "denuncias infundadas" de Luis Verdesoto y Enrique Pita, consejeros de minoría del CNE, a quienes identificó como delegados de esta organización política.

"Se basan en relatos, anécdotas, en conjeturas, en denuncias sin ninguna prueba. Tratan de poner en duda la legitimidad de las autoridades electas en 2019", agregó. (El Comercio)