Martes, 21 Enero 2020

DIANA SOTOMAYOR

Actualizado 21/01/2020 12:41

Ser Bachiller

Hecho. Un total de 169.847 alumnos de la Costa rendirán la prueba Ser Bachiller hasta el jueves.CARLOS YAGUAL / EXPRESO

Luego de que el lunes, en las calles y en las redes sociales, decenas de padres y jóvenes mostraran su inconformidad con los temas evaluados en la prueba Ser Bachiller —que los alumnos de la Costa han empezado a rendir desde el viernes 17 de enero— el excandidato presidencial y líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, publicó en su cuenta oficial de Twitter un video que generó debate.

"Lo he dicho hace tiempo. Mi compromiso con los jóvenes ecuatorianos es cerrar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y eliminar la prueba Ser Bachiller", publicó, acompañado de un video en que se observa a jóvenes preguntándole si se va a eliminar la evaluación.

"Al ver el problema que es la Ser Bachiller, me comprometo solemnemente a hacerlo", se escucha en el audio.

Hasta ahora —la imagen que fue colgada hace 20 horas y alcanza los 388 retuits— ha obtenido cientos de miles de respuestas.

"Veo un compromiso demagógico, por cuanto en el país no hay la infraestructura necesaria para que todos los bachilleres puedan acceder a la universidad. Al eliminar el examen, lo único que volverá es la mediocridad en la educación. Si algo está mal, hay que mejorar, pero no destruir. Eso no", replicó el usuario @Enrique21424.

"¿Se pueden hacer estas cosas sin haber ganado un cargo de elección popular?", cuestionó a la vez Geovanni Caicedo; mientras Cristóbal Serrano @SerranoGeo, precisó que la medida que planteaba no era la adecuada.

"El señor Lasso tratará que el mínimo esfuerzo de los ecuatorianos, sea causa de su subdesarrollo. Un Ecuador poco preparado es caldo de cultivo de la inequidad social del neoliberalismo", agregó.

Entre los comentarios, sin embargo, hubo algunos como el de Fernando Silva, quien defendió el anuncio: "Leo muchos comentarios, pero a ninguno le ha pasado directamente. Créanme que yo me prepare como loco, asistí a ayudar con mis deberes muchas cosas y dos veces fallé. Ya no hubo una tercera, así que empece con mi negocio que, aunque es informal, me da para vivir".

"Es un acierto eliminarla", coincidió la tuitera @Elizduran4eve, al recalcar que no es posible que casi la mitad de los estudiantes queden fuera del sistema y sin opción para seguir sus estudios.

Al respecto, a cuatro horas de haber colgado el video, el expresidente de la República, Rafael Correa, también reaccionó al comentario. "¿Es en serio? ¿A tanto llega tu desesperación por ser presidente, que no dudas en jugar con la educación y la excelencia? ¡Qué vergüenza!", mencionó, dando cabida a otra serie de respuestas por parte de los internautas.

¿Es en serio? ¿A tanto llega tu desesperación por ser presidente, que no dudas en jugar con la educación y la excelencia?

¡Qué vergüenza!

Jóvenes: huyan de la mediocridad como de la peste.

¿Qué dicen el resto de “candidatos”?

(Expreso)