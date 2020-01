1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

La jueza Daniella Camacho consideró que los hechos relatados en la acusación fiscal del caso Sobornos 2012-2016 sí se adecúan al tipo penal de cohecho y que los elementos de la acusación son suficientes para presumir la existencia del delito o de la participación de al menos 21 procesados, a quienes se los llamó a juicio.

Oficios institucionales, versiones de empresarios, escritos, copias de facturas e información ubicada dentro de archivos de excel que estaban en computadoras periódicas, ... son parte de los elementos de convicción que valoró Camacho para emitir un auto de llamamiento a juicio contra diez empresarios privados a quienes se los acusa de haber entregado recursos, en efectivo o a través del cruce de facturas, a cambio de asegurar contratos en obras de infraestructura estatal.

Los hechos relatados revelarían la entrega y recepción de valores acordados por parte de empresarios y funcionarios públicos que estaban en la parte alta de la "organización delincuencial", con la finalidad de asegurar la adjudicación de contratos con el Estado y los correspondientes convenios de pago.

Fiscalía asegura que durante el periodo 2012-2016 se estructuró una "organización delincuencial" integrada por funcionarios públicos quienes facilitaron la aceptación de ofertas, promesas o presentes por parte de empresarios privados. Los recursos entregados servían, entre otras cosas, para actividades del movimiento político Alianza País al que pertenecían estos funcionarios públicos.

Procesados supuestamente relacionados con empresas que eran gestionadas por el exvicepresidente Jorge Glas, a quien se lo identificaría como JG, SVP o L1.

Rafael Córdova Carvajal

Accionista de las empresas Mercantil Técnica Córdova (Metco) y Tadeni S. A., supuestamente gestionadas por el exvicepresidente Jorge Glas para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas por $1 142 099,88 entre el 5 de septiembre de 2012 y el 27 de noviembre de 2014 y entregas en efectivo por el valor de $6544, 43. De acuerdo a la información tributaria el principal cliente de Tadeni S. A. es la Sociedad Anónima Abierta Interao, de la cual Rafael Córdova fue el apoderado y suscribió con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.

120.- Versión de Jorge William Argüello, quien señala que tiene dañado el material donde se guardan todas sus facturas, que tiene algunas pruebas y su contadora se contactó con la compañía Metco y ellos sí tienen dichas facturas. Se las contrató para la confección de 48 000 o 50 000 camisetas que se le cancelaba diariamente por adelantado.

121.- Versión de Napoleón Seminario Pareja en la que indica: se elaboró una página web y una planificación de medios en línea, el servicio fue pedido por el movimiento AP, pero para el cobro del servicio se indicó que se lo haga en la compañía Metco.

122.- Versión de Efraín Macías Villalta. Señala que es representante de la empresa Brandchannel Cía. Ltda., que al final del 2013 Paola Pérez, quien trabajaba en la agencia Uma Creativa, le pidió que se realicen fotos profesionales de gente caminando en Guayaquil. que tenía que hacer un trabajo por el cual les pagaron $455, 26, que les indicaron facturar a la empresa Metco.

123.- Versión de Pablo Aguinaga Buendía. Señala que trabaja en Uma Creativa donde realizó jingles, cuñas de radio y que la productora Paola Pérez le contrató y le solicitó que esos dos trabajos se facturen a nombre de la empresa Metco. Era un jingle de la canción Todo, todito y la canción Revolución con todo para AP.

124.- Informe técnico de materialización en el que se remiten dos correos de relevancia ante los hechos acusados. Correo del 23 de diciembre de 2013 que envía a Laura Terán, asunto: factura no autorizada por SRI. Estimada Laura. La factura del señor Topic no está contestada por el SRI, si me ayuda con el cambio. Correo del 28 de enero de 2014, para Laura Terán, asunto: Factura no válida, le comento que el grupo de facturas que me entregaron la factura (..) no es válida, le comento.

125.- Escrito presentado por Guido Santillán Mancera, representante legal de empresa que remite copia notariada de la factura que registra como cliente a la empresa Metco.

126.- Escrito presentado por Keneth Gordwin con el que remite copia notariada de la factura 1169 que registra como cliente a la empresa Metco.

127.- Escrito presentado por Pablo Aguinaga Buendía, representante legal de la empresa Magic Sound and Music Cia. Ltda., que adjunta las copias notariadas de las facturas que registran como cliente a Metco en las cuales se detallan los servicios ediciones de jingles para AP.

128.- Escrito presentado por Marco Franco Renteria, gerente de la empresa Serpin Publicidad, con el que se remiten copias certificadas de una factura que registra como cliente a Metco.

129.- Escrito de Diego Zaldumbide Villacís, gerente de la empresa Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, con el que se remite copia notariada de la factura 482 que registra como cliente a Metco.

130.- Escrito presentado por Victoria Pino Carranza, representante legal de la empresa Bestmedia, con el que remite copia notariada de una factura que registra como cliente a Metco por asesoría en comunicación.

131.- Escrito presentado por Jean Pierre Michelet, presidente ejecutivo de la empresa Octavo Arte, en el que remite copia certificada de la factura en la que registra como cliente a Metco.

132.- Escrito presentado por la Agencia Inteligencia Emocional por el cual remite copia notariada de la factura que registra como cliente a Metco.

133.- Escrito presentado por Adrián Sánchez de la empresa Cuersu Cia. Ltda. en el que se remite copia notariada de la factura 591 que registra como cliente a la empresa Metco.

134.- Escrito presentado por Paulina Recalde, gerente general de la empresa Perfiles de Opinión, quien remite copia notariada de la factura que registra como cliente a Metco.

135.- Escrito con la copia notariada de la factura 1940 que registra como cliente a la empresa Metco.

136.- Escrito de Raúl Ernst Edwards, representante legal de la empresa Medaglia S. A., quien remite copia notariada de la factura 825 que registra como cliente a Metco.

137.- Escrito presentado por Luis Osorio Lascano representante legal de la empresa Compuvisión S.A., quien remite copias notariadas de tres facturas que registran como cliente a Metco.

138.- Escrito presentado por Jorge Luna Miranda, representante de la empresa Publicidad Use Neón, quien remite copias notariadas de la factura que registra como cliente a la empresa Metco.

139.- Escrito presentado por Efraín Macías Villalta, gerente general de la empresa Brandchannel Cía. Ltda., quien remite copia detallada de la factura 341, que registra como cliente a Metco.

140.- Escrito presentado por Carlos Xavier Rabascal Salazar, quien remite copia notariada de la factura 1142 quien registra como cliente a Metco.

141.- Escrito presentado por Rafael Córdova, gerente de Metco, con el detalle de copias certificadas de facturas que constan en el Archivo Verde.

142.- Escrito presentado por Juan Abad, gerente general de la empresa Offset Abad, quien remite copias certificadas de tres facturas con Metco.

Bolívar Sánchez Rivadeneira

Consta como el accionista mayoritario de Sanrib Corporation y representante de Genzhouba Group Company Limited, en el diseño de Proyecto HIdroeléctrico Sopladora. Empresas gestionadas por Jorge Glas para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas por #$317 652, 14 entre el 13 de octubre de 2012 y el 1 de marzo de 2014, y entregas en efectivo por el valor de $290 000. 143.- Versión de Oswaldo Emilio Game quien en lo principal manifiesta que fue gerente de la compañía Osier. La única transacción que realizó la compañía Osier con Sabnrib Corp. fue la factura 1523 del 24 de febrero de 2014 por la cantidad de $96 000, más IVA.

144.- Informe técnico pericial al correo electrónico de Laura Terán referido a Bolívar Sánchez. Sobre la empresa Sanrib consta la siguiente información: Correo del 12 de marzo de 2014 que envia Laura Terán y adjunta la factura Osier S. A. del cliente Sanrib del 24 de febrero de 2014 por la cantidad de $107 520 por concepto de movimiento de tierras y nivelación.

145.- Escrito presentado por la empresa Sanrib Corp. suscrito por Carlos Cortazar Vinueza, quien adjunta copias notariadas de facturas de Ecuadetalles, Juan Claudio Burneo, de Nexoglobal y de Byron Patricio Andrade Montenegro. 146.- Escrito presentado por el representante de la empresa Osier S. A., quien remite copia notariada de la factura 1523 que registra como cliente a Sanrib.

Mateo Choi

Se registra como el apoderado de la empresa SK Engineering & Construction (SK), gestionada por Jorge Glas, para el pago de sobornos a través del cruce de facturas por un monto de $1 947. 278,53 entre el 2 de octubre de 2012 y el 21 de abril de 2014, entregas en efectivo de $438. 024,22 recibiendo la adjudicación de contratos modificatorios para la Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas en el 2013. De los elementos recopilados los únicos que refieren a los hechos y que coinciden con que fue administrador y que responden al manejo de la evaluación realizada son:

173.- Oficio de la Superintendencia de Compañías quien remite información de la empresa SK, se establece que Choi fue apoderado hasta el 23 de mayo de 2013.

174.- Carta del apoderado de SK Engineering, quien remite copia certificada de la hoja de vida de Mateo Choi y copias de poderes.

175.- Escrito presentado por el apoderado de la compañía SK Engineering en el que se remiten copias certificadas de 22 facturas que constan en el Archivo Verde. De las cuales tres corresponden al periodo de Mateo Choi.

176.- Versión de Edmundo Torres quien en lo principal explica que tiene una agencia de publicidad que presto servicios de estrategia de pautas publicitarias que fueron por la Secretaría de Imagen Gubernamental.

William Phillips Cooper

Como accionista de las empresas Azulec S. A., en liquidación, y Caterpremier, gestionadas por Jorge Glas, para el pago de sobornos a través del cruce de facturas por un monto de $185 999,99 y entregas en efectivo por el valor de $135 000, recibiendo en 2014 la adjudicación de un contrato con Petroecuador a través de Azulec.

177.- Escrito del gerente general de la empresa Caterpremier, antes Caterazul, en el que se adjuntaron copias certificadas de las facturas emitidas por Alonso Guerrero a favor de Caterazul por la organización de eventos por un valor de $20 000.

178.- Escrito remitido por la liquidadora de la empresa Azulec S. A., que remite copias certificadas de dos facturas.

179.- Versión de Edmundo Torres, quien dice que respecto a empresa Azulec S. A. dan servicios de estrategia de pautas publicitarias que fueron por la Secretaría de Imagen Gubernamental para la Presidencia de la República.

180.- Escrito presentado por Edmundo Torres, representante de la empresa E Torres Publicidad, que emite copias notariadas de dos facturas que registran como cliente a la empresa Azul por los servicios de publicidad para Alianza PAIS.

Procesados supuestamente relacionados con empresas que eran gestionadas por la exministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, a quien identificarían como MD, L2.

Víctor Manuel Fontana

Se registra como accionista mayoritario de la empresa Fopeca, empresa supuestamente gestionada por María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para el pago de sobornos a través del cruce de facturas por $393 364,44 entre el 9 de enero de 2013 al 10 de enero de 2014 y entregas en efectivo por $110 000, recibiendo a cambio, entre el 2012 y el 21 de febrero de 2014, la adjudicación de 14 contratos con el MTOP.

118.- Version de Victor Manuel Fontana que refiere que su número de teléfono es el 099...... concordante con el excel de la computadora de Laura Terán.

119.- Oficio del gerente de Fopeca que remite copias de facturas de empresas vinculadas con el cruce de facturas.

Edgar Salas León y Ramiro Galarza Andrade

Los dos están registrados como accionistas de la empresa Construcciones y Servicio de Ingeniería (Consermin), supuestamente gestionada por María de los Ángeles Duarte para la entrega de sobornos por $428 385,60, entre el 6 de noviembre de 2012 y el 21 de enero de 2014, y en efectivo por $70 000. Habiendo recibido del 2012 al 2013 la adjudicación de 7 contratos con el MTOP.

147.- Oficio del MTOP con los contratos con Consermin para la rehabilitación de la vía Riobamba, Balbanera, Pallatanga, Zhud; y rehabilitación y de la vía Balbanera, Pallatanga, Bucay, Cumandá; y pagos para la carretera Balbanera, Pallatanga, Bucay, Cumandá.

148.- Oficio del MTOP con información de los contratos suscritos entre el 2012 y el 2016 con Consermin.

149.- Escrito de Ramiro Galarza con copias de facturas, detalle de transferencias, comprobantes de retención y contrato de los servicios prestados con proveedores. Consta una autorización para retirar un cheque de la factura 0001706 por $33 600.

150.- Oficio del cual se desprende que Salas fue accionista de Consermin entre el 2012 y el 2016 con el 60 %, ocupó los siguientes cargos: administrador en 2012, 2013, 2014, 2015; miembro del directorio en 2012, 2013 y 2016. Documento suscrito por el director nacional de Control Tributario subrogante.

151.- Versión sobre una factura pagada por uniformes que hizo Consermin. Señaló que fue en el 2014 por $79 000, factura del 20 de enero de 2014.

152.- Versión de Diana Domínguez, quien dice que se hicieron trabajos de campaña publicitaria. Su empresa Diagraph facturó trabajos con Consermin y Equitesa. Hizo el trabajo de campaña de la candidata Viviana Bonilla. La entrega de ese material se lo realizó en una central del partido que quedaba en la Kennedy.

153.- Escrito presentado con copias notariadas de la factura 1706 que registra como cliente a Consermin.

154.- Ampliación de la versión de Juan Burneo Burneo, quien ha prestado servicios a Consermin, realizó algunos eventos públicos y privados de publicidad, en el 2012 prestó servicios a SK Engineering, a Metco, ... y dice que no puede dar detalles.

Alberto Hidalgo

Se registra como subintendente de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), que era gestionada por María de los Ángeles Duarte, para el pago de sobornos a través del cruce de facturas por un monto de $532 150 dentro del periodo comprendido entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de enero de 2015, y entregas en efectivo por un valor $137 460,47 de el 2012 al 2014 en el que se le adjudicaron 23 contratos por el MTOP.

155.- Escrito remitido por Eduardo Vinicio González, gerente general de H&H, en el que se encuentran copias certificadas de facturas con Alonso Guerrero, Diverton S. A.. Thiago Corp S. A., Charly Alberty Producciones, inmobiliaria Crisvilop, Offset Abad, con Enrique Carrera Carrera, Marcelo Javier Pérez y Byron Patricio Andrade.

156.- Escrito presentado por Enrique Carrera Carrera en el que se remite copia notariada de la factura que registra como cliente a H&H por trabajos de fotografía en el 2014.

157.- Escrito presentado por el gerente general de la empresa Offset Abad, mismo que remite copias certificadas de las facturas de la empresa H&H.

Teodoro Calle Enríquez

Se registra como accionista mayoritario de la empresa Técnica General de Construcciones (TCG), gestionada por María de los Ángeles Duarte, para el pago de sobornos a través del cruce de facturas por un monto de $266 251,20 en el periodo comprendido entre el 3 de enero de 2014 y el 11 de febrero de 2014, y entregas en efectivo por el valor de $ 13 000. Recibiendo en el periodo del 2 de marzo de 2012 al 20 de diciembre de 2013 la adjudicación de 14 contratos por el MTOP.

158.- Escrito presentado por Patricio Villacreces, gerente general de la empresa TGC, quien remite copias certificadas de las facturas de Fermín Contreras Contreras y de Ecosonido.

159.- Escrito presentado por Alonso Guerrero, representante legal de la empresa Ecosonido, quien remite copia notariada de las facturas que registra como cliente a TGC.

Procesado supuestamente relacionado con empresas que eran gestionadas por los exministos de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, a quienes identificarían como MD, L2 y WS, L3, respectivamente

Pedro Verduga Cevallos

Se registra como accionista mayoritario de Equitesa, Equipos y Caminos S. A., empresa supuestamente gestionada por María de los Ángeles Duarte y Walter Solis, exministros de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para el pago de sobornos a través del cruce de facturas por un monto de $898 304,68, en el periodo 2013-2014. Entregas de efectivo por el valor de $130 000, recibiendo en el periodo 16 de julio de 2012 al 18 de noviembre de 2013 la adjudicación de 17 contratos con el MTOP.

160.- Registros constantes en los archivos excel obtenidos de las computadoras utilizadas por Laura Terán en la Presidencia de la República y la Corte Constitucional, relacionado con la empresa Equitesa se registra su RUC, su dirección, celular. La misma dirección consta en informes ejecutivos del SRI, relacionado con Pedro Verduga y además es corroborado con la información de coincidencia en los datos de reporte.

161.- Versión de Keneth Gordwin, quien en lo principal manifiesta que hizo los pilotos de comerciales políticos de AP y fue en la campaña política seccional 2013-2014. Los valores facturados fueron de $20 000 más IVA. La empresa Kronopio S. A. prestó servicios a la empresa Equitesa, no conoce nada de Equitesa ...

162.- Versión de Mario Benavente, quien manifiesta que es gerente de McCann Erickson y le solicitaron el servicio de medios, lo hizo a través de la Secretaría de la Administración Pública para hacer trabajo de medios en prensa y radio, que prestó en marzo del 2014. La presidencia le solicitó que esta pauta iba a ser pagada por una empresa privada SK Engineering & Construction y luego les indicaron que tenían que facturar la pauta de medios a Equitesa a través de una persona a quien tenían que hacer llegar las facturas del valor del Plan de Medios, que procedieron a facturar a Equitesa. Los otros dos contenidos se refieren a actividades para apoyar la no explotación del Yasuni y que fueron pagados por Equitesa.

163.- Oficio de Senagua en el que consta el contrato para la obra de mitigación del impacto de la zona de deslizamiento del sitio Piedra Maluca en el cantón Pedernales, provincia de Manabí, suscrito el 9 de octubre de 2012 por el subsecretario de Demarcación Hidrográfica de Manabí y la compañía Equitesa por un valor de $3 672 348,44 y el contrato complementario de 2012 para la obra de mitigación del impacto de la zona de deslizamientos del sitio Piedra Maluca, en el cantón Pedernales, provincia de Manabí, suscrito el 9 de octubre de 2012 entre la Subsecretaría de Demarcación Hidrográfica de Manabí y la compañía Equitesa por un valor de $1 285 402,69.

164.- Informe técnico pericial informático en el cual se extrajo la siguiente información relacionada con Pedro Verduga. Correo del 12 de marzo de 2013 que envía Laura Terán y dice el 3 de diciembre de 2013 Pedro Verduga entregará martes 10 de diciembre de 2013, $100 000. Correo del 20 de febrero de 2014 para Laura Terán: anexo la factura de Kronopio del 19 de febrero de 2014 por el valor de $68 880 por concepto de derecho de imagen corporativa Equitesa.

165.- Escrito presentado por Pedro Verduga, quien remite copias notariadas de las facturas con 14 empress entre ellas de Innovaplus S. A., Diagraph S. A., de Activa Entertainment S. A., de Jhon Denys Vergara, Taravelli S. A., Zambilsa S. A., Estudio Jurídico Viteri, Quevedocorp, Kronopio, MacCan Ericson, y varios comprobantes más. 166.- Escrito presentado por Carlos Peralta, gerente comercial de la empresa Taravelli S. A., quien adjunta la factura notariada por el valor de $68 400 la cual registra como cliente a la empresa Equitesa.

167.- Escrito presentado por Jhon Denys Vergara, quien adjunta la factura notariada por el valor de $8064 en la que se registra como cliente a la empresa Equitesa.

168.- Escrito presentado por Walter Arce González, gerente general de la empresa Activa Entertainment S. A., quien adjunta la factura notariada por el valor de #$31 000 en donde se registra como cliente a la empresa Equitesa.

169.- Escrito presentado por la empresa Kronopio S. A., suscrita por el departamento contable, en el que se remite copia notariada de la factura en donde consta como cliente Equitesa.

170.- Escrito presentado por Mario Benavente, representante legal de McCann Erickson, que incluye copias certificadas de varias facturas en donde consta como cliente Equitesa.

171.- Escrito de la contadora de la empresa Quevedocorp en el que remite copia notarizada de la factura que registra como cliente a Equitesa.

172.- Versión de Diana Domínguez, quien en lo principal indica que ha realizado trabajos en campaña publicitaria. En general su empresa Diagraph facturó por trabajos realizados con Equitesa. Realizó todo el trabajo de campaña de la candidata Viviana Bonilla, la entrega de ese material se la realizó en una central que quedaba en la Kennedy. (El Universo)