Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, anunció que planteará una demanda al Estado por no desclasificar la información de los hechos ocurridos en el paro nacional.

Además, exigió a la Corte Constitucional que se pronuncie al respecto.

“Fuimos citados de todos los procesos que se dieron seguimiento. No nos presentamos en las primeras citaciones por algunas sugerencias de nuestros abogados”,dijo.

Señaló que liderar un proceso tan grande es complicado. "Todo lo qué pasó fue por el bien de la ciudadanía. Por otro lado, la

Policia no tuvo piedad. Hubo tanta presión. Si no dábamos custodia ¿qué pasaba? Eso no es secuestro”.

Aclaró que jamás dijo que crearía un ejército armado, propio. "Un ejército comunitario. No quiere decir que estemos armados. Que den seguridad a la gente que visiten nuestras comunidades, que estén en la capacidad de resguardar nuestro territorio”.

Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, afirmó que el Gobierno dialoga con más de 300 organizaciones para establecer el mecanismo de focalización de subsidios; sin embargo, Jaime Vargas y Leonidas Iza “no se sentaron y no se quieren sentar a dialogar”.

Al respecto, Vargas desconoció sobre las “supuestas” reuniones que ha tenido el Gobierno con el movimiento indígena.

“No tenemos idea de donde se reunieron. Quisiera que Roldán, que se cree dueño del país nos demuestre. Nadie de ellos está preparados. Nunca aceptamos esas reuniones. No es posible con eso focalizar y no es importante”. (Ecuadorenvivo/Notimundo)