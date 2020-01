1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció este miércoles que en los próximos días el Estado emitirá una respuesta formal al informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la investigación del paro nacional de octubre.

Aunque adelantó que le sorprende la interpretación sesgada del organismo internacional cuando este debería tener una mirada honesta en torno a lo que sucedió.

"Estamos revisando las recomendaciones de la CIDH sobre el tema de las medidas económicas. Sin embargo, existen algunas que nos sorprenden, como el caso del secuestro de los uniformados, ya que parece una interpretación sesgada", aseguró la ministra.

A criterio de la ministra, la CIDH podría estar privilegiando a un sector ya que toma algunos testimonios por ciertos sin investigar, pero otros se omiten de cierta forma. Tal es el caso del secuestro de periodistas o el registro de muertes, ya que según el organismo todas corresponden a indígenas cuando no es así.

"Nadie quiere que se repitan los hechos violentos. Cada uno tiene algo que explicar. La

Policía tiene la obligación de mantener el orden público, ese es su papel. Hay que discutir cuál es el papel del Estado y también de quienes atacaron con violencia", indicó.

Romo considera que estos resultados no se deben a una investigación profunda y puede ser que una visita de 3 días no es suficiente para recoger todos los datos para la elaboración de un informe. De ahí que aseguró que en lo que coinciden con la CIDH es que el escenario de octubre no se debe repetir. Pero para eso, dijo, cada parte tiene que asumir su responsabilidad.