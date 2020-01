1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Enero 2020

Un Consejo Nacional Electoral (CNE) dividido en dos grupos fue este martes hasta la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para defender y cuestionar a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, en el juicio político en su contra que se tramita en esa instancia.

La sesión se instaló pasadas las 15:00. Estaba previsto escuchar al vicepresidente Enrique Pita y al consejero Luis Verdesoto, quienes cuestionaron a Atamaint; y José Cabrera y Esthela Acero, que la defendieron.

Pita hizo un recuento del caso YASunidos, de la tardanza en la entrega de credenciales a las autoridades electas en Los Ríos en los comicios seccionales pasados, y el caso de Luis Loyo, exdirector de Procesos Electorales, que fue detenido en un operativo y ahora es juzgado por tráfico de influencias, y que era parte de la nómina con el aval de la presidenta.

Pita responsabilizó a Atamaint, pues como principal autoridad del CNE es la encargada de tomar decisiones, como la contratación de Loyo.

Pero la increpó porque, cuando se habla del exfuncionario –que fue recomendado para el cargo por la consejera Esthela Acero– Atamaint “intenta desvirtuar su responsabilidad en la contratación de Loyo, relacionando a mis parientes. Pero ninguno de ustedes es responsable de los actos de sus familiares”, señaló.

Cuestionó a Atamaint porque no tomó acciones para investigar con la existencia de supuestas actas recontadas, durante el escrutinio de los comicios de febrero del 2019.

Además negó que él esté representando a CREO en el interior del CNE, y que exista el objetivo de destituir a la presidenta para él asumir ese cargo.

Entre las pocas ocasiones que la consejera Acero respondió preguntas, ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, evadió responder sobre su relación con el exfuncionario electoral Luis Loyo, actualmente detenido por del delito de tráfico de influencias.

Acero se presentó leyendo un informe que contenía sus criterios sobre las causas por las que enjuician a Atamaint; dio detalle de cuántas sesiones acudió y a cuántas faltó, y respondía las preguntas de los legisladores buscando las respuestas en el documento preparado.

Cuando la interpelante, Jeannine Cruz (CREO) le preguntó si ella recomendó a Loyo para asumir la dirección de Procesos Electorales, como Atamaint reveló a medios de comunicación, Acero titubeó y no respondió.

“¿Usted recomendó, si o no a Luis Loyo?”, insistió Cruz. Acero sonreía sin saber la respuesta, hasta que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño intervino para decir que ella no era la interpelada dentro del juicio.

Entonces, el legislador Fabricio Villamar (Ahora) volvió a preguntar cuál es la relación que tiene con Luis Loyo, a la vez que presentaba fotografías de Acero con el detenido en campaña electoral.

La consejera respondió que en campaña electoral que hacía para la presidencia de Lenin Moreno, con “muchos adherentes y simpatizantes” se “sacaban fotos con todos”; y así volvió a no responder si conoce a Loyo.

Ella pronunciaba con insistencia cuáles son las atribuciones que tienen como consejeros, y que entre ellas, es atribución de la presidenta del Consejo la contratación del personal.

Las comparecencias se extendieron hasta las 21:00, previamente con Verdesoto, quien increpó a la presidenta del CNE por no dar paso a la consulta popular del colectivo YASunidos, así como por las denuncias que presentó en la Fiscalía General por presuntas irregularidades en el escrutinio de los comicios seccionales del 2019.

Cuestionó que en el caso Loyo, ello es “la punta de estructura de corrupción en el CNE”, al tiempo que denunció que habrían familiares ocupando cargos en delegaciones provinciales.

Cabrera en tanto, defendió las decisiones que tomaron en el caso del conteo de votos en Los Ríos, que provocaron un retraso en la entrega de credenciales a las autoridades electas de la provincia.

Sobre el caso Loyo, el vocal aclaró que no estaba defendiéndolo, pero no podía negarse la contratación de una persona que había cumplido con las sentencias judiciales por los que había sido juzgado. Además, que en su currículum certificaba que no tiene impedimento para ejercer cargo público.

Loyo ocupó el cargo de director de Procesos Electorales hasta noviembre pasado, cuando fue detenido junto a otras 34 personas en el operativo denominado Emperador.

Los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto advirtieron meses antes a Atamaint sobre el pasado judicial de Loyo, pero se lo mantuvo en la dirección.

Atamaint reconoció en una entrevista radial, que Acero había recomendado a Loyo y por ello se lo contrató.

Y esto es parte de una de las causales del juicio político que se sigue en la Legislatura.

Mañana desde la mañana, se prevé la comparecencia de un grupo ciudadano, dirigido por un veedor Carlos Coloma, quien presentará pruebas en contra de la titular del CNE. La comparecencia de Atamaint está prevista para el próximo 22 de enero.

Los interpelantes, Jeannine Cruz y Fernando Flores, de CREO, acusan a Atamaint de incumplimiento de funciones por varios temas. (El Universo)