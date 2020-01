1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Enero 2020

Los artistas y gestores beneficiarios de los Fondos Concursables del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (Ifaic), una línea de apoyo para proyectos artísticos y culturales que está bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, denunciaron a través de un comunicado de prensa el incumplimiento en los procesos de seguimiento y pago de los rubros a los que se hicieron acreedores en la convocatoria 2018-2019.

En un documento firmado por alrededor de 30 representantes de colectivos culturales de todo el país, se señaló que la institución pública “ha evidenciado su falta de procesos, gestión, capacidad resolutiva y aptitud de su personal técnico, en una alarmante administración que es desfavorable para el sector cultural”.

Luego de una reunión con representantes del Ifaic, el viernes, los implicados siguen a la espera de una respuesta.

Problemática

La lista de ganadores de la convocatoria se dio a conocer en diciembre de 2018, con 144 proyectos beneficiados. No obstante, hubo retrasos en el cronograma de firma de convenios y desembolsos de los incentivos.

La falta de información se alargó durante cuatro meses, por lo cual los perjudicados se reunieron con la directiva del Ifaic, del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y el gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, entidad que financia los fondos públicos.

“Este retraso trajo como consecuencia que todos los proyectos ganadores tuvieran que mover sus cronogramas, afectando agendas y patrocinios en un serio perjuicio al quehacer cultural”, indica el documento.

A finales de año, el conflicto se repitió en la gestión del cierre de proyectos y los pagos finales. En noviembre se mantuvo una nueva reunión con las autoridades del Ifaic, cuya directora ejecutiva es actualmente María Teresa Galarza, quien asumió el cargo en octubre.

En dicho encuentro se llegaron a acuerdos para resolver las inconformidades de los implicados, de los cuales afirman, “ninguno se ha cumplido hasta la fecha”. También se menciona el envío de una carta al ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, de la cual no han tenido respuesta.

Falta de protocolos

El cronista guayaquileño Jorge Martillo Monserrate fue uno de los ganadores de los Fondos Concursables 2018-2019. Su propuesta fue la publicación de la obra ‘El carnaval de la vida de Julio Jaramillo’.

La escritora Andrea Crespo Granda, su esposa y garante en el proyecto, indica que presentaron el cierre del mismo el 9 de octubre, después de lo cual, según la normativa, el Ifaic tenía 10 días laborables para responder, lo cual no sucedió.

“Hay falta de comunicación, cuando buscamos una respuesta nos han dicho que en Quito no dan paso a los trámites. Cuando estuve en Quito en diciembre, por la Feria del Libro, me dijeron que a ellos no les compete aprobar el proyecto, sino a los técnicos zonales, en este caso, de Guayaquil”, comentó.

Su caso evidencia otro de los reclamos de los perjudicados: la falta de coherencia entre las diligencias que lleva a cabo la sede principal del Ifaic, en la capital, y las de sus representaciones provinciales, por lo cual solicitan “la unificación de protocolos para seguimiento y gestión”.

Acuerdos pendientes

Alrededor de 10 actores culturales que suscribieron el reclamo colectivo se reunieron la mañana del viernes con las autoridades del Instituto.

La gestora Esmeralda Muñoz, también perjudicada, participó en la reunión vía Skype e indicó que el eje del problema está en que el Ifaic solicita facturas a los ganadores para justificar el uso de los fondos en el desarrollo de su proyecto, cuando en las bases técnicas de la convocatoria se especificó que para sustentación solo se necesitaba una declaración juramentada.

Cristina Páez, coordinadora de Comunicación de la institució, indicó que el resumen ejecutivo del diálogo se subirá entre hoy y mañana a la página web del instituto y será de acceso público. “Hemos llegado a acuerdos importantes, y se van a construir procesos con los gestores”, dijo.

Muñoz, en cambio, sostiene que “este proceso se sigue alargando, va de comisión en comisión y entre las opciones que nos dan, hay algunas que, más que favorecer, nos perjudican”. El ofrecimiento del Ifaic, añade, fue “armar una comisión interinstitucional, en la cual estarán representantes del ministro (de Cultura), quien va a poner a su asesor jurídico para que esté al tanto”. Esta comisión debería mantener una reunión durante esta semana. (La Hora)