Detalles Publicado el Domingo, 12 Enero 2020

Tras analizar y debatir el veto parcial que el Ejecutivo impuso al proyecto de reformas al Código de la Democracia, la Comisión de Justicia decidió allanarse a ocho observaciones realizadas por el colegislador y ratificarse en el texto de nueve artículos aprobados por la Asamblea.

Falta un artículo que fue vetado y la Comisión lo resolverá el miércoles para establecer si se allanan o se ratifican, tras lo cual se procederá a votar el informe no vinculante que pasará a conocimiento del Pleno.

Los integrantes de la Comisión manifestaron que cerca de la mitad de los 18 artículos objetados son de forma.

A continuación conozca las temáticas que abordan los artículos en lo que se propone ratificar y en los que se sugiere allanarse a lo dispuesto por el Ejecutivo y los votos que se necesitan para aprobarlo en uno y otro caso.

Temas en los que se propone ratificación en los textos

(Se necesitan 91 votos)

1. Difusión electoral

Relacionado con el voto en el exterior, establece que las representaciones diplomáticas bajo coordinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sean las responsables de la difusión y promoción de los procesos electorales, del cambio del domicilio electoral y de la legitimidad de los procesos electorales.

2. Delegación de funciones

La Asamblea aprobó que las funciones de las direcciones provinciales del CNE, como organizar la gestión, administrar bienes, presupuesto asignado, recursos humanos, entre otros, serían atribuibles a sus delegados en el exterior.

3. Elecciones en nuevas jurisdicciones

Establece que 45 días después de la publicación de la creación de la circunscripción territorial, el CNE deberá convocar a la elección de las nuevas autoridades, por lo que se deberá actualizar el Registro electoral y que el período de las autoridades electas sea hasta las nuevas elecciones seccionales que correspondan.

4. Procedimiento para actas rezagadas

Se aprobó una disposición similar a la vigente que establece cómo proceder en caso de actas declaradas suspensas y rezagadas. Está relacionado con el escrutinio regional, provincial o del exterior y cuáles son los pasos a seguir.

5. Resultados numéricos

La Asamblea aprobó, a través del último inciso, que una vez concluidos los escrutinios se levante por duplicado el acta general en la que consten los resultados de todas las dignidades. Es decir los resultados totales que alcanzaron los candidatos. Si los escrutinios duran más de un día, se levantará un acta por cada jornada.

6. Elección de las dignidades

La Asamblea aprobó un texto que hace referencia a la votación de las diferentes dignidades a través de listas que presenten las organizaciones políticas o alianza, de manera que el elector vote por la lista de su preferencia según las dignidades que correspondan. Aquí el veto no cambia nada del texto aprobado por la Asamblea, pero, a continuación de ese texto, añade otro a través del cual pide que se eliminen las circunscripciones electorales. La Comisión rechazó está propuesta por inconstitucional, al no haber sido tratado por la Asamblea, y porque el Ejecutivo menciona un inciso que no existe.

7. Devolución de recursos

La reforma aprobada por la Asamblea señala que luego de la segunda elección, cuando el mismo candidato no obtenga al menos un 4% de los votos válidos en la respectiva dignidad, binomio o lista, según corresponda, la organización política o candidato que haya recibido el Fondo de Promoción Electoral, reintegre el 50% de los montos asignados por el Estado para la campaña.

8. Acción de queja

Se refiere a la prohibición de sanción con suspensión de derechos de participación y con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral por acción de queja.

9. Definición de etapas

Se aprobó definir las etapas preelectoral, electoral y poselectoral dentro de lo que constituye el periodo electoral. Se establece cuándo se inicia y concluye cada estas atapas y lo que se debe realizar dentro de esos tiempos.

Temas en los que se recomienda acoger el veto Ejecutivo

(Se necesitan 70 votos)

Número de vocales

El Ejecutivo plantea que las Juntas Receptoras en el exterior se integren con un número mínimo de tres vocales y un máximo de cinco. El texto de la Asamblea solo señala el mínimo, mientras que el número máximo lo debía definir el CNE.

Cédula de identidad

En el veto se corrige la terminología usada en la redacción del texto de la Asamblea. Específicamente, que para el cambio de domicilio electoral en el exterior se requiere la cédula de identidad.



Requisitos para candidatos

Plantea que no debe existir trato diferenciado para los asambleístas del exterior. A la vez señala que la Constitución no establece como prohibición el haber sufragado en la respectiva jurisdicción. Propone eliminar trato diferenciado e incluye como requisito la declaración juramentada que indique no se encuentra incurso en las prohibiciones de Ley.

Coherencia de la norma

Propone eliminar un artículo innumerado en el Artículo 127 del Código de la Democracia para no generar confusión respecto a los Artículos que quedarían vigentes.

Mecanismo de reemplazo

El Ejecutivo aclara cómo se debe proceder en caso de ausencia de los suplentes en las diferentes dignidades. En el texto de la Asamblea se menciona a los candidatos más votados, pero el Ejecutivo aclara que lo correcto es referirse a la lista más votada.

Incentivo a las alianzas

El Ejecutivo plantea la necesidad de establecer incentivos a las alianzas a través del Fondo de Promoción Electoral y que para la distribución de este fondo partidario se actúe según división de porcentajes acordados en el documento que inscriba la alianza.

Especificación de norma

En el veto se precisa que lo correcto en el enunciado citado por la Asamblea es el inciso primero del Artículo 357 y no el 356.

Corrige error de tipeo

Ejecutivo propone eliminar la palabra “sea” en el siguiente texto aprobado por la Asamblea ya que no guarda coherencia: “Asegurar que los ciudadanos habilitados para sufragar mantengan un número de cedula (sea) único”.

(La Hora)