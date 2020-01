1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Enero 2020

Las comisiones ocasionales, que requieren de un presupuesto mensual de alrededor de $ 13,5 mil, extenderán su trabajo entre un año y tres meses más desde su creación.

Los titulares de estos organismos legislativos solicitarán una prórroga (en algunos casos ya lo hicieron), para ampliar el trabajo que se realiza en las mesas.

Prevén que antes del primer semestre del año logren presentar un informe al pleno de la Asamblea, tanto para primer y segundo debate.

Al año, las comisiones requieren más de $ 150 mil para subsistir, aun cuando el país se encuentra en un proceso de austeridad fiscal. Cada una ellas necesita de un secretario, prosecretario, dos asesores y un asistente.

Cada comisión está conformada por ocho o nueve legisladores. Actualmente trabajan cinco mesas legislativas en temas como la Ley de Transporte y Seguridad Vial, Personas Desaparecidas, Obligación del Estado con los jubilados, Enmiendas, Niñez y Adolescencia.

Según el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), las comisiones ocasionales terminarán sus funciones cuando se cumplan los fines para los cuales fueron creadas. Sin embargo, algunas comisiones llevan dos años sin presentar un informe que pase al pleno de la Asamblea.

Por ejemplo, la comisión que procesa la Ley de Seguridad Vial se conformó en 2017; la encargada del Código de la Niñez, en 2018, al igual que la mesa que se encarga de la situación de los jubilados.

La comisión que analiza los hechos ocurridos en el paro nacional, al igual que las tres antes mencionadas, continuarán su trabajo durante el 2020. Mientras que la mesa que analizaba los casos de personas desaparecidas está en proceso de extinción, puesto que el organismo logró la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

El Estado en que se encuentran

El legislador Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana (RC) y vicepresidente de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, indicó que en marzo presentarán el informe sobre las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia al pleno.

La Comisión pidió una prórroga, por cuarta ocasión, para analizar la normativa, que está en ese proceso aproximadamente cinco años. El asambleísta de la RC señaló que la comisión trata los cuatro libros que pertenecen al Código, “el análisis es complejo, avanzamos con el primer libro, el segundo tiene un informe de la Comisión de Justicia”.

Otra comisión que solicitará una prórroga es la de Seguridad Vial y Tránsito. El organismo prevé presentar el informe para segundo debate en febrero y pedir una prórroga de tres meses, hasta que la norma pase el veto presidencial.

Su titular, el legislador Fafo Gavilánez, de AP, dijo que el trabajo de la comisión se extendió debido al análisis de la normativa. Además, recibió a más de 50 colectivos sociales relacionados al tema y recorrió varios sectores del país.

En el caso de la mesa legislativa que vela por los intereses de los jubilados, su trabajo se extenderá hasta diciembre de 2020. Homero Castanier, de CREO y presidente de la mesa, dijo que en 2017, el Estado mantenía una deuda de $ 1.200 millones, pero con el trabajo del organismo esta se redujo a la mitad.

Explicó que la agenda de trabajo para este 2020 será analizar la situación actuarial y de sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) frente a los jubilados y la posibilidad del incremento de las aportaciones.

En opinión del asambleísta Luis Pachala, de CREO, las comisiones ocasionales, en algunos casos, trabajaron más que las especializadas. Además de la aprobación de la Ley interpretativa para los jubilados, el informe de la Comisión de Enmiendas, y la Ley de Tránsito tienen un avance del 50%.

“La Asamblea debe evaluar el trabajo de estas mesas”

El director ejecutivo del Observatorio Legislativo, Mauricio Alarcón, analiza la labor de las comisiones ocasionales. A su parecer, el trabajo debe estar enfocado en las comisiones permanentes.

Mencionó que no está mal que se creen comisiones ocasionales, mas no se debe abusar de las mismas. “Hay comisiones ocasionales que no dan resultados, que no satisfacen a la ciudadanía, como ocurrió con la Comisión que analizó el paro de octubre”.

Considera que, en ocasiones, las comisiones se convierten en un destructor de las comisiones principales. “Se debe aterrizar en el verdadero sentido que deben tener las comisiones y no tener los resultados actuales”. Para el analista existen resultados positivos como los de la Comisión Aampetra, Enmiendas, por los Derechos de la Mujer, entre otros.

Alarcón estima que es necesario que los legisladores de las mesas ocasionales se hagan una autocrítica. “Debemos pedirle a la Asamblea Nacional que evalúe el trabajo de estas comisiones para ver si están funcionando o no, para ver si se necesita o no crear más comisiones”. Alarcón espera que en los próximos meses los organismos presenten resultados. (El Telégrafo)