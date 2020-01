1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 02 Enero 2020

No hay mayores protocolos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, entra al salón donde se reúne el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Está media hora tarde. Saluda cordial y se acomoda en su silla. Su equipo, relacionista público y secretaria de comunicación, se sienta.

Otros dos funcionarios de comunicación arreglan la cámara, le colocan un micrófono inalámbrico. No deja de sonreír, quiere hablar de su gestión al frente de la Función Legislativa, que inició el 14 de mayo del año pasado.

Atiende a La Hora con la presión del tiempo. En 30 minutos debe iniciar el primer debate de las enmiendas legislativas, en el penúltimo día de sesiones de Pleno de 2019. Su discurso no se mueve de la idea de buscar consensos a través del diálogo; difícilmente habla sobre lo negativo.

¿Qué es lo que le gusta de ejercer el poder como presidente de la Asamblea?

La presidencia es un espacio para buscar consensos, que permita a través de leyes aportar al desarrollo del país y fomentar acciones democráticas de una Asamblea que pasó de estar dominada por una fuerza política, donde se hacía lo que se disponía, a una que respeta el ámbito democrático, la institucionalidad y la independencia de funciones.

¿Qué no le gusta?

Muchas cosas son, tal vez, difíciles en esta posición. Estar en una disputa política que a veces tiende más hacia el discurso que a ser consecuentes con la realidad del país. Soy una persona bien intencionada, por ende ver cómo a veces algunos temas políticos se sobreponen a los nacionales, preocupan y disgustan.

¿Cómo lo maneja?

Buscando acuerdos, entendiendo y respetando el criterio de los demás, así no los compartamos.

Llegó a la presidencia por una coalición. ¿Cómo está esa alianza?

Se mantiene. En un 80 o 90% de los asuntos hemos estado de acuerdo. No es un tema de imposición, que es como se manejaba la política, es una nueva acción de sentarse en una mesa y discutir en qué estamos de acuerdo. Para mí, ha sido muy eficiente.

Pero no se logró aprobar la proforma presupuestaria por un voto y en una situación similar está el Código Orgánico de la Salud.

A veces hay que darle relevancia a lo positivo versus a los temas que faltan consensuar. Hemos aprobado dos reformas históricas, casi por un consenso total, con votos por fuera de la coalición, las reformas al Código de la Democracia y al Código Orgánico Integral Penal. Esta Asamblea no tiene una mayoría absoluta y es normal que haya disensos.

¿Cómo hace para conseguir los votos? ¿Pactos? ¿Ofrecimientos?

Es un proceso interno, no muy complejo. Es una dinámica diaria. Esta Asamblea tiene la capacidad de respetar la diferencia. Muchas veces las cosas vienen consensuadas desde las comisiones. Hay momentos en que nos sentamos en la mesa los jefes de bancada para decidir en qué estamos de acuerdo y en qué no.

¿Le falta firmeza como cabeza de la Asamblea?

Yo soy el presidente de 137 asambleístas. Eso me obliga a tener un criterio de atención sobre todos, independientemente de su ideología y su grupo político. El país necesitaba un presidente que tenga la capacidad de llegar a consensos y evitar conflictos; que se lo maneje de una manera un poco más racional. Eso no significa que cuando tenemos que actuar, no lo hacemos. Hay formas diferentes de manejar la institución; considero que la mía ha dado resultados.

¿En qué cree que ha fallado?

Somos seres humanos, siempre perfectibles. Empezamos una experiencia totalmente nueva y poco a poco hemos tomado el ritmo. Más allá de los errores hay que destacar que este no ha sido un reto sencillo. Soy el presidente de la Asamblea, pero no puedo decidir por los demás asambleístas.

¿Qué le ha costado?

Escuchar las posiciones políticas un poco irresponsables con el país, por defender una posición partidaria o pensar en elecciones futuras. Ese ha sido uno de los principales problemas que he encontrado aquí y que día a día hay que ir rompiendo.

¿Los miembros de su partido son leales?

La lealtad es una palabra muy difícil de valorar. Nuestra bancada ha ido viendo la necesidad de actuar juntos, en función del país. Hay una libertad en torno a nuestras posiciones. Nuestra bancada puede ser crítica y el Ejecutivo muchas veces ha acogido esa crítica. Eso no pasaba en el pasado. Tenemos que ser un poco más orgánicos, lo hemos mejorado mucho.

¿Cambiar de coordinadores en PAIS?

No creo. Tal vez ampliar un poco la coordinación, el trabajo es extenso. Como en todas las bancadas hay posiciones internas encontradas, pero es parte de un ejercicio democrático.

¿Qué ha pasado con el Ejecutivo? ¿Falla la coordinación?

Antes no se tenía una clara independencia de funciones. Aquí el Ejecutivo puede proponer algo y la Asamblea lo rechaza o viceversa. Es parte de un ejercicio democrático, eso no significa que no haya coordinación. Hay que mejorar, pero tampoco podemos no respetar lo que cada función decida.

Este año será preelectoral, ¿quiere reelección?

Eso habrá que analizarse en el primer semestre, pero no tiene sentido pensar en un futuro político si no hacemos bien nuestro trabajo.

Hay que organizar un grupo de compañeros que piense en una nación basado en una política pragmática y de resolución de los problemas del país. La opción es una política de unión, salir de ese rol de de captar votos a través de la división.

Entonces sí podría optar por la reelección.

Es una opción que no la descarto.

¿Quedó en deuda la Asamblea en 2019?

Hay algunas cosas que quedaron pendientes, pero creo que en un 90% hemos cumplido nuestra agenda. Aprobamos 11 leyes. Hemos eliminado el impuesto verde. Creo que el balance es positivo.

¿Qué quedó pendiente?

Aprobar el Código Orgánico de Salud, la Ley de Emprendimiento.

El trabajo en ciertas comisiones fue bajo o nulo.

Trabajaron a un nivel importante. Son temas que no tengo el control 100% de lo que pasa. Vamos y procesamos, tratamos de articular para que se operen los temas, pero no es una decisión autoritaria del presidente. Las comisiones han cumplido su rol, han sido eficientes.

¿No cabe ser un poco autoritario?

No, no es mi rol y no lo voy a hacer nunca. Mi política siempre va a ser la de buscar los consensos. Esa es mi forma de ser, no puedo cambiarla. Para 2020 hay que comenzar con una priorización de leyes.

¿Cuáles serían prioritarias?

Las reformas laborales que el Ejecutivo tiene pendiente. La aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay varios temas en lucha contra la corrupción y leyes en torno de eficiencia energética. Esta agenda la definiremos la primera semana de enero con las presidencias de las comisiones y de los jefes de bloques. (La Hora)