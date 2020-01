Expreso de Guayaquil

Jueves, 02 Enero 2020

Huele a elecciones. A poco más de un año de regresar a las urnas para elegir a un nuevo binomio presidencial que tome las riendas del país, las fichas se mueven, aparecen nuevos nombres y cuadros que se perfilan para los comicios.

Y como en todo camino que empieza, hay más dudas que certezas, pero no dejan de dibujar un escenario que en este nuevo año se van a esclarecer. Es claro que de momento hay un rostro fijo en la papeleta electoral, el de Guillermo Lasso. Él anunció su intención de correr por tercera ocasión consecutiva, decisión que tiene el aval de su organización política, CREO.

Otro eventual candidato es Jaime Nebot, el exalcalde de Guayaquil, quien aún analiza la posibilidad.Para el consultor político Daniel Molina, el líder socialcristiano debe pensar muy bien si se postulará por una tercera ocasión al sillón de Carondelet. ¿Por qué? “Nebot ya está en campaña, pero creo que medirá hasta el último momento si todas las opciones le dan. Él no se arriesgará a ir a ciegas”.

La candidatura del presidente Lenín Moreno a la reelección queda descartada. Los números no son muy favorables. Su credibilidad bordea el 19 %. No obstante, una ficha que surge es la del vicepresidente Otto Sonnenholzner. “Es una opción si maneja un tema específico de gobierno, por ejemplo el Seguro Social, para dedicar sus esfuerzos políticos al servicio de esos usuarios. Necesita armar una plataforma en lo social”, argumenta Molina.

Va tomando forma la papeleta, pero falta una tendencia que aún guarda fuerza, pese a los actos de corrupción que la salpican: el correísmo

Que el expresidente Rafael Correa sea el candidato vicepresidencial es la prioridad para el movimiento Fuerza Compromiso Social, que ahora acoge a los correístas. Fue lo que le comentó a EXPRESO el dirigente y asambleísta Bairon Valle. “Él tiene el derecho legítimo. Esperamos que la persecución política no llegue al punto de quitarle el derecho a participar. Lo vemos como nuestro candidato a la vicepresidencia”. Sin embargo, el consultor político cree que los juicios (sobre todo el caso Sobornos 2012-2016) pueden obstaculizar esa aspiración. “Correa no participará porque sus problemas con la justicia no lo dejarán y por eso buscará un buen cuadro que represente al correísmo”.

La definición de los cuadros avanza paralelamente con la organización del proceso electoral y uno de sus primeros pasos fue la reforma al Código de la Democracia.

El expresidente Lucio Gutiérrez cree que son cambios superficiales. “Las reformas debieron orientarse a que exista garantía de transparencia. En algunos países europeos se está volviendo a contar voto a voto. Están dejando estos métodos informáticos que son fácilmente manipulables”, comenta.

El líder del Partido Sociedad Patriótica no confirma (pero tampoco descarta) si aparecerá en la papeleta electoral de 2021. Otro nombre en el juego.



