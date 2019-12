1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 31 Diciembre 2019

RESUMEN 2019

El 2019 ha sido un año para el olvido, en donde las denuncias de corrupción y el feminismo marcaron la agenda informativa. Estos fueron los temas con mayores clics o impresiones de los lectores en nuestro sitio ecuadorenvivo.com. Sin duda un cóctel informativo difícil de digerir dependiendo desde que orilla de la sociedad se mire. Y si a esto se le agrega el vandalismo y caos de octubre, a raíz del paro nacional orquestado por el movimiento indígena, pero maquinado tras bastidores por el correísmo, el recetario se transforma en un cóctel molotov listo para explotar en el 2020.

Aquí los hechos:

La ruta 'santa'del dinero de Rafael Correa

Una entrevista exclusiva en el programa Frontal-Mente, el día miércoles 23 de octubre, el diácono argentino Jorge Sonnante abrió una Caja de Pandora con sus denuncias de corrupción en contra de exmandatarios, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Dice haber investigado la ruta del dinero mal habido de Correa depositado en el banco offshore del Vaticano (IOR).

Sonnante -quien tiene estudios en teología, economía y finanzas, auditoría, y técnicas de poligrafía- afirma que trabajó con Juan Pablo II, Benedicto y el propio Francisco; dijo que fue Cristina Fernández de Kirchner el “conejillo de indias” que abrió esta ruta, luego los demás expresidentes del Socialismo del Siglo XXl la copiaron y la siguieron.

Fue directo. La cuenta del expresidente Rafael Correa, prófugo en Bélgica, es 001-345761, tiene un saldo de 193 millones de euros en el IOR, el banco offshore del Vaticano.

Dijo que Correa tiene propiedades en Bélgica, Londres, España y en Italia, esta última -dice- está investigando.

La oscura realidad detrás del femenismo

La descarnada realidad detrás del feminismo. Eso fue lo que nos contó Sara Winter, exactivista del feminismo radical. Fue directa. Dijo haber vivido por dentro el movimiento feminista durante cinco años, tiempo en el cual se dio cuenta que este no está interesado en ayudar a la mujer, pero si utilizarla como instrumento de lucha de una ideología.

Refirió que hay muchas instituciones internacionales, pública y privadas, que financian este movimiento para que salgan a las calles a luchar por derechos sexuales y reproductivos, que de reproductivos no tienen nada porque se mata el bebito.

Siempre hablan de derechos humanos, pero de humano no tienen nada. Qué de humano puede tener que a una mujer le metan en la cabeza que aborte, empoderamiento del cuerpo de la mujer, le llaman. Detrás de todo está las transnacionales del aborto.

Octubre de caos y vandalismo indígena

El concejal de Quito, Bernardo Abad, ha sido firme sus declaraciones al decir que "bienvenidos todos a Quito, mientras no la vengan a destruirla", esto a propósito de las veladas amenazas de la dirigencia indígena que ha reiterado con reactivar las movilizaciones indígenas en caso de que el Gobierno no dé paso a sus exigencias políticas.

"Bienvenidos todos a Quito, mientras en que Quito no se genere violencia, mientras no vengan a agredirnos, mientras no vengan a destruir bienes públicos, privados o patrimoniales, mientras en Quito no vengan a generar desmanes, bienvenidos todos". Así se expresó Abad en el programa "AsíAmaneció" de WQ Radio, con el periodista Carlos Vera.

Abad dejó bien en claro, "si hay personas que vuelven a Quito a generar desmanes, a destruir bienes, se enfrentarán al pueblo de Quito, y yo estaré a la cabeza".

Caso Arroz Verde, el destape de la corrupción

La exvicepresidenta de la Corte Constitucional y antigua asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, investigada por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en el caso denominado "Arroz Verde".

La cooperación de Martínez fue clave para abrir una investigación penal en contra de Alexis Mera y de María de los Ángeles Duarte, exaltos funcionarios del gobierno de Rafael Correa.

En su declaraciones, la exvicepresidenta de la Corte Constitucional, involucró al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, en el proceso en el que se investigan supuestas donaciones voluntarias de empresas, entre ellas Odebrecht, para financiar la campaña electoral de Correa y Glas en 2012. (jtr)

