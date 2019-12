1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 30 Diciembre 2019

A 17 meses de que termine el actual periodo de Gobierno, la mayor parte del dinero perdido por la corrupción durante la década pasada no se ha recuperado y la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción (Ceicce) no termina de consolidarse.

Sobre esto, las autoridades del Ejecutivo señalan que es muy difícil la recuperación de esos recursos, pues los pagos, en su mayoría, se hacían en efectivo, y que no solo depende del Gobierno, sino de varias instituciones más, como Contraloría, Fiscalía y jueces.

En tanto, la conformación de la institucionalidad para la lucha contra la corrupción no le ha resultado fácil al régimen.

Primero fue el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (junio del 2017), cuestionado por tener varios integrantes vinculados con el Gobierno anterior y no tener facultades investigativas.

Luego, la creación de la Secretaría Anticorrupción (febrero 2019) que, entre sus logros, señala la recuperación de $18,5 millones: $13,5 de la trama de Odebrecht y más de $4,4 del caso Petroecuador.

Finalmente, está la creación de la Ceicce (mayo 2019), sin estatuto aprobado por el Gobierno, cuando el plazo venció en noviembre. En las últimas declaraciones sobre el tema, el presidente Lenín Moreno dijo que una comisión no puede destruir la institucionalidad.

Anticorrupción también ha hecho 40 denuncias y sigue 200 más, entre estas, las sentencias por $114 millones y $982 millones por glosas.

Pero los montos desviados por la corrupción se cuentan por miles de millones de dólares. A diciembre del 2017, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) calculaba que el costo de la corrupción de la última década pasaba los $35000 millones por coimas, sobreprecios, evasión tributaria, comisiones en exportación de petróleo e importaciones de derivados, deuda y gasto corriente.

La secretaria Anticorrupción, Dora Aguirre, ha mencionado dos cifras más: la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que bordearía los $70 000 millones, y $2000 millones, solo en ocho proyectos, fijado con un programa de Naciones Unidas (ONU).

En la Jornada contra la Corrupción, la docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Irma Jara, coincidió en que la recuperación de dinero tiene que ver con alianzas entre funciones del Estado y con organismos internacionales.

El Gobierno ha realizado esta alianza con la implementación del “Convenio Geira”, Grupo de Enlaces Interinstitucionales para la Recuperación de Activos, con participación de once entidades. A su vez, Geira es parte de la ‘Iniciativa StAR’, que nace de un convenio con la ONU para asistencia técnica.

Para Martha Roldós, excoordinadora CNA-Guayas y directora de la Fundación Mil Hojas, la parte positiva de la lucha contra la corrupción es que ahora por lo menos se investiga y enjuicia, frente a lo que se hizo en el correato: cometer la corrupción y blindarla, reconoce avances en la Fiscalía General, pero toma distancia de la actuación de algunas fiscalías provinciales y jueces, y califica de una “decepción” lo ocurrido con la Comisión.

Germán Rodas, coordinador de la CNA, señala que el Estado no ha hecho nada para recuperar el dinero, la Comisión no contribuyó en nada y la Secretaría solo ha generado acciones mediáticas. “La CNA ha hecho denuncias, ha habido pasos importantes, por ejemplo, en la Contraloría, pero en la Fiscalía como que hay un cuello de botella que no permite que las cosas lleguen a momentos más importantes”, agregó.

Varias iniciativas legales están en trámite de Asamblea Varias iniciativas de Ley presentadas por el Ejecutivo para combatir la corrupción se tramitan en la Asamblea Nacional, las reformas al Código Integral Penal incluyeron algunas y aún está pendiente la presentación de otra. En septiembre, el Ejecutivo presentó las reformas al Código de la Función Judicial. El proyecto contempla la creación de unidades judiciales especializadas en lucha contra la corrupción y el crimen organizado, esto permitiría que jueces y fiscales se especialicen y sometan a un riguroso sistema de selección. El principio de especialización es un factor determinante en el marco de la aplicación de los estándares internacionales anticorrupción, según la Secretaría Anticorrupción. El trámite de este proyecto está en revisión de la comisión para primer debate. En el 2018, el presidente Lenín Moreno presentó el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la Identificación, Recuperación, Repatriación y Extinción del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Según la web de la Asamblea, está en revisión de la comisión para primer debate. Existen otras dos iniciativas del 2017 y 2019 también en trámite. El Gobierno aún no entrega la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para reemplazar a la existente. (El Universo)