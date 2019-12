1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 29 Diciembre 2019

Los incumplimientos al interior de la Asamblea Nacional ponen en apuros a los asambleístas para la instalación de la sesión de mañana lunes en donde quieren solucionar el error cometido con la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Jhon de Mora, quien hacia de secretario del Legislativo, presentó su renuncia irrevocable al encargo que le hizo el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 20 de mayo de 2019.

El funcionario se desempeñaba como pro secretario durante la presidencia de Elizabeth Cabezas, después de que la titular de la Secretaría, María Belén Rocha, dejara el cargo al renovarse las autoridades legislativas en mayo pasado. El Legislativo nunca eligió un secretario titular y De Mora se mantuvo al frente como pro secretario de la Función Legislativa.



ACTUALIDAD



GUAYAQUIL



DEPORTES



OPINIÓN



BUENA VIDA



OCIO



MUNDO



TECNO

PERIÓDICO DIGITAL

ACTUALIDAD

La Asamblea se queda sin secretario

Jhon de Mora, quien estaba encargado de la Secretaría, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Desde mayo no había secretario titular

RHONNY RODRÍGUEZ

Actualizado 29/12/2019 11:43

Sesion del Pleno de la Asamblea Nacional

En las sesiones del pleno, el secretario es quien se encarga de constatar el quórum y dar fe de lo que se resuelve.ARCHIVO

Los incumplimientos al interior de la Asamblea Nacional ponen en apuros a los asambleístas para la instalación de la sesión de mañana lunes en donde quieren solucionar el error cometido con la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Jhon de Mora, quien hacia de secretario del Legislativo, presentó su renuncia irrevocable al encargo que le hizo el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 20 de mayo de 2019. El funcionario se desempeñaba como pro secretario durante la presidencia de Elizabeth Cabezas, después de que la titular de la Secretaría, María Belén Rocha, dejara el cargo al renovarse las autoridades legislativas en mayo pasado. El Legislativo nunca eligió un secretario titular y De Mora se mantuvo al frente como pro secretario de la Función Legislativa.El exfuncionario, en carta dirigida al presidente del Parlamento, César Litardo, y por su intermedio a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), comunicó su decisión. En la misiva, que tiene fecha 27 de diciembre de 2019, De Mora señala: "(...) para presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de Prosecretario General Temporal, designación que me fuera realizada mediante Resolución del CAL - 2019-2021-001 de 20 de mayo de 2019, no sin antes, expresarle a usted señor Presidente mi más sentido agradecimiento por la confianza y el apoyo brindado durante el desempeño de mi cargo, con la firme convicción de haber aportado como servidor público con dedicación y transparencia en bien de la institución y del país".

Según fuentes del Legislativo, la salida del Prosecreatrio sería como repercusión a lo sucedido con el proyecto de Ley Tributaria, que, por una omisión en su trámite, hasta ahora no está aprobado en su integridad. Sus textos no han sido enviados al Registro Oficial. El proyecto de iniciativa del Gobierno es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el objetivo es que esté en vigencia desde el 1 de enero de 2020.

De acuerdo con la práctica parlamentaria -porque no existe norma legal que lo determine-, previo a la instalación de la sesión, los legisladores deberán nombrar un secretario ah doc para que cumpla con estas funciones. Quien se haga cargo de la Secretaría será el encargado de certificar lo que se resuelva en la sesión y de remitir los textos de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria al Registro Oficial para que sea publicada y entre en vigencia. (Expreso)