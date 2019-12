1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 29 Diciembre 2019

El presidente de la República, Lenín Moreno, otorgó el indulto a ocho personas privadas de libertad que se encontraban en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán (Carchi).

Así lo informó este sábado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), a través de la red social Twitter.

La disposición fue emitida ayer, viernes 27 de diciembre, a través de los Decretos Ejecutivos 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962 y 963 y entrarán en vigencia a partir de su emisión, sin perjuicio en el Registro Oficial.

El indulto favoreció a los internos Edwin Santiago E. I., Cristian Santiago C. C., Raúl Alfredo Ch. B., Willington Javier A. V., Roberto Lizandro C. C., Wilson Marcelo T. C., Hugo Alfredo B. M. y Jefferson Gustavo Y. A. y consiste en "el perdón de la pena privativa de libertad", así como de la multa que les fueron impuestas.

Finalmente, el Ejecutivo dispuso al SNAI para que ejecute el indulto a las personas favorecidas. (El Telégrafo)