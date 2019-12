1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Diciembre 2019

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, hizo un balance del cierre de año este jueves, 26 de diciembre del 2019.

En entrevista con EcuadoRadio, la funcionaria también se refirió a la revocatoria de la prisión preventiva de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien se reincorporó a su cargo.

Romo reconoció que en el 2019 hubo varios temas delicados, principalmente, el paro nacional de octubre. Además, señaló que hubo un avance en el proceso de transición “no de un Gobierno a otro, sino de un modelo autoritario a uno democrático”.

Sobre la revocatoria de la prisión preventiva de la Prefecta de Pichincha, quien es investigada por presunta rebelión, sostuvo que el proceso continua y que la decisión de otorgar medidas sustitutivas no implica adelantar criterios sobre responsabilidades.

“Respecto de la violencia de octubre es preocupante que no exista claridad en el tema. Desde el punto de vista de un ciudadano, nadie quiere que se repita, volver a tener que pasar por eso. Para el Gobierno no es un escenario deseable y parte de evitar que se repita es establecer las responsabilidades de cada uno”, manifestó Romo.

La ministra también se refirió a la actuación de la Función Judicial “Quiere creer que no va a actuar la Justicia de manera cómplice, la justicia no se caracteriza por su celeridad, lamentablemente… Esclarecer la verdad no solo es interés del Gobierno, sino del país” comentó.

La titular de la Cartera de Gobierno señaló la necesidad de que los hechos vandálicos, como la destrucción de la Contraloría, ataques a unidades policiales y a propiedad privada, no dejen un precedente negativo en el país. “Quiero creer que esto no adelanta una opinión sobre responsabilidades o no, sino que es una parte dentro del procedimiento de quienes tienen todavía mucho que explicarle al país”, sostuvo Romo. (El Comercio)