Detalles Publicado el Martes, 24 Diciembre 2019

Sin la presencia de ninguno de los cuatro procesados por el delito de rebelión, se instaló la mañana de este martes en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha la audiencia para reformular cargos en la causa que inició el 15 de octubre pasado. El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, fue quien solicitó la reformulación de cargos a la presidenta subrogante de la Corte de Pichincha, Patlova Guerra.

En este caso son proceados la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, los dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC) Virgilio Hernández y Christian G., y Pablo D.

Según Fiscalía, la acusación se mantiene por el delito de rebelión definido en el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero lo que cambia es que ya no se toma en cuenta el numeral cuatro que definía una pena de siete a diez años, sino que se señala el inciso primero que mantiene una pena menor de cinco a siete años.

Los nuevos cargos se basan en el artículo 336 del COIP, inciso primero, que dice: "La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años".

"Esperamos escuchar lo que tiene que decir la Fiscalía. Desconocemos hacia dónde va la Fiscalía ahora, pero lo que nos queda claro ahora es que de lo que nos acusaron hace 70 días no ha sido así", aseguró a su ingreso a la Corte Fasuto Jarrin, abogado de Christian G.

Para las 11:00 también la jueza Guerra convocó a una audiencia para resolver la revocatoria de la prisión preventiva que pesa sobre Pabón, Hernández y Christian G. En relación a esta diligencia, Jarrín espera que se ejerzan las garantías y la jueza resuelva en base a lo que existe hasta el mometo en el proceso.

En lo exteriores de la Corte Provincial de Justicia se apostaron una veintena de personas para -con pancartas y gritos- rechazar el proceso y la orden de prisión existente contra la mayoría de los procesados.

"No es justo, no es decente apresar a inocentes", "No es rebelión, es persecución" son varios de los gritos que seguidores de los integrantes de la RC emitieron frente a la Corte en Quito. (El Universo)