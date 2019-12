1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 23 Diciembre 2019

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, evaluó el trabajo que realizó el Parlamento durante los siete meses que está al frente de la institución. En ese marco consideró que se han cumplido con los objetivos planteados. El titular del parlamento se congratuló con las 11 leyes aprobadas gracias al consenso y diálogo entre las diferentes bancadas políticas, los diversos actores de la sociedad civil durante las visitas a territorio y su participación en el Legislativo.

Normativas aprobadas

En su intervención destacó la aprobación del Código de la Democracia, la eliminación del Impuesto Verde, la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, reformas a la Ley de Compañías, reformas a la Ley de Aviación Civil, entre otras.

Respecto a la primera norma indicó que busca mejorar las condiciones democráticas del país. Al mismo tiempo destacó algunos beneficios de la ley: nuevos controles al financiamiento de campañas, paridad de género, mayor participación de jóvenes, cambio del método D’Hont al de Webster para la asignación de escaños.

También dijo que gracias a la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria se condonan intereses, multas y recargos a 9.000 jóvenes que mantienen créditos educativos; se elimina el anticipo del Impuesto a la Renta y se suprimen aranceles al sector agrícola, entre otros beneficios.

Al referirse a las reformas del Código Integral Penal (COIP), se enfocó en el tema de seguridad y puntualizó que a más de la generación de leyes y el marco que fortalece el sistema de justicia, la seguridad ciudadana es un tema integral de autoridades locales, provinciales y nacionales.

Juicios Políticos

En cuanto a la acción fiscalizadora de la Asamblea Nacional mencionó que durante su periodo se han desarrollado 7 juicios políticos, dos terminaron en censura: al presidente y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Además, sobre otros que no tuvieron aprobación en el Pleno, o simplemente no pasaron de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, mencionó que la fiscalización no solo se relaciona con los juicios políticos sino con pedidos de información por un tema en específico o cuando las autoridades ya comparecen al seno de una Comisión.

Otros temas

El presidente Litardo también habló de Transparencia y proyecciones para 2020, en ese aspecto dijo que se trataría la Ley de Emprendimiento, Código de Salud, Ley de Pesca, reformas laborales, Ley de Tránsito y más.

Reconciliación nacional

Afirmó que, tras los hechos suscitados en octubre, el país necesita reconciliarse porque la ciudadanía está cansada del conflicto y la división. Dijo que no es posible continuar con una política de odio y pidió que esas prácticas queden en el pasado por el bien del país, ya que solo puede alcanzar su desarrollo con un trabajo conjunto. (Asamblea)