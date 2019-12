1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 21 Diciembre 2019

El presidente, Lenín Moreno, vetó la Ley Orgánica de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes (Revaas) porque considera que se comete una inconstitucionalidad porque discrimina a los violadores de menores de edad, porque atenta a su derecho al trabajo. Los legisladores dicen que no hay argumentos claros de parte del Ejecutivo para el veto. Sin embargo, la Corte Constitucional también se alineó a Moreno.

La asambleísta Lourdes Cuesta fue la proponente de la Ley de Registro de Violadores que alcanzó unanimidad en el Legislativo. Sin embargo, la norma fue vetada por el presidente, Lenín Moreno, y observada por la Corte Constitucional.

- ¿La Asamblea se declaró en resistencia para no allanarse a los cuestionamientos a la ley?

- No es que la Asamblea se declaró en resistencia, lo que pasó es que cuando me tocaba mocionar, como ponente, el archivo de la ley dije que no, que me acogía a la resistencia para no ser yo quien mocione y pedía que sea otro asambleísta el que lo haga y, de hecho, así sucedió.

- Sin embargo, aún no se vota por el archivo ¿cuánto esperarán?

- No hay un plazo establecido, además, que se trata de un dictamen de la Corte Constitucional que debe acatarse y de hecho considero que ni siquiera es susceptible de votación. Pero he conversado con el presidente de la Asamblea, César Litardo, y me ha dicho que se podría votar la primera semana de enero.

- ¿Qué considera que se pierde al archivar esta propuesta?

- La posibilidad de prevenir y proteger a los más pequeños y evitar que violadores de niños sean, por ejemplo, quienes administren centros de cuidados de menores de edad o que el que maneja la buseta escolar haya cometido en el pasado ese delito. Eso es lo que se perdió.

- Pero si dos instancias se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la ley ¿por qué no pensar que pudo fallar en algo?

- Se revisó todo previo a la presentación de la propuesta. Primero, con nuestra propia legislación en donde la Constitución, en todas sus partes, habla del interés superior del niño como derecho preponderante. Segundo, los tratados internacionales de derechos humanos de los que el país es suscriptor.

- Ha calificado como “incoherente” el veto del presidente Moreno ¿por qué?

- Porque en la consulta popular de 2018 en presidente planteó la pregunta de si estábamos de acuerdo con que una persona que cometiera un acto de corrupción y fuera sentenciada, no pueda ser parte de la función pública ¿No es acaso el mismo precepto?

- ¿Qué camino queda para recuperar el espíritu de esta ley?

- Logramos en la Comisión de Justicia, y fue aprobado por la Asamblea en las reformas al Código Integral Penal, la inhabilidad de ejercer cargo u oficio para una persona que haya violado a un niño. Eso se le olvidó al presidente vetar, se le pasó por alto o tal vez como no fue presentado por un asambleísta incómodo no le interesó vetar. Pero también buscaré formas de presentar enmiendas a la Constitución o presentaré otros proyectos de ley similares, porque esto ya es causa común en la Asamblea. (Expreso)