Detalles Publicado el Viernes, 20 Diciembre 2019

"No tengo nada que decir respecto al caso por rebelión en el que se investiga a la prefecta Paola Pabón. Tengo sorpresa por la convocatoria, pero no puedo decir nada. Yo vengo a cumplir porque me convocan".

Así se refirió la mañana de este viernes Juan Paredes, cantautor chileno que fue convocado a rendir versión dentro de la investigación previa por rebelión en el que son procreados la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el secretario Ejecutivo de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández; el dirigente de RC, Christian G., y Pablo D.

Paredes llegó a las 08:00 a la versión a la que le convocó el fiscal Provincial de Pichincha, Alberto Santillán, y menos de 30 minutos después el extranjero salió de la diligencia.

Fiscalía buscaba que Paredes hable de lo que conocía sobre el delito de rebelión que se investiga y habría sucedido durante los trece días de protestas que ocurrieron en Quito debido a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno. Aparentemente el nombre de Paredes era uno de los que aparece en la información que estaría siendo periciada en el caso.

A mediados del mes de noviembre pasando, la casa de Paredes al norte de Quito fue allanada como parte de las investigaciones en esta causa. El cantautor extranjero de 68 años fue retenido por varias horas, pero quedó en libertad aunque mantienen una investigación por tenencia ilegal de armas de fuego.

Para las 15:00 de este viernes también está convocado a rendir versión el prefecto de Pichincha (s), Alexandro Tonello. Él subroga a Pabón en el cargo desde el viernes pasado, luego de que el Consejo de Gobierno de la Provincia por unanimidad decidió acoger la subrogación y además avocar conocimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los tres procesados.

Tonello ha calificado de "arbitraria" a la detención que sufrió su binomio en la prefectura de Pichincha. (El Universo)