Procesados del caso Sobornos

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Diciembre 2019

Cuatro meses después de que la jueza del caso Sobornos 2012-2016 ordenó la prisión preventiva y solicitó a Interpol (Policía Internacional, por su siglas en inglés) la ubicación y captura del exsecretario Nacional del Agua, Walter Solís, y de Yamil Massuh, asesor de la exministra María de los Ángeles Duarte, Interpol emite una notificación roja para ambos.

La notificación roja para Solís fue subida al sistema el 15 de octubre último. El exsecretario no solo es procesado por el delito de cohecho en el caso Sobornos, sino también mantiene abierto un proceso por el delito de peculado, caso que al momento se encuentra a la espera de que se defina fecha y hora para una audiencia de juzgamiento.

El último movimiento migratorio registrado de Solís en Ecuador data de enero de 2017, mientras que en Colombia registra una salida a Estados Unidos en julio de ese mismo año.

En cambio, la notificación roja para Massuh fue emitida el 11 de diciembre pasado. Dentro del caso Sobornos, Massuh cuando intentaba salir por la frontera sur que lleva hacia Perú. El exfuncionario público había sido llamado a rendir versión y no acudió pues adujo que no venía a Quito porque no tenía recursos para viajar desde Guayaquil.

También contra Correa y Alvarado

El 8 de agosto pasado la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, no solo ordenó que Solís y Massuh sean ubicados y detenidos por la Interpol, sino también la orden alcanzaba al expresidente Rafael Correa y al exministro Vinicio Alvarado. En relación a estos último aún no hay una respuesta de la Interpol.



El 3 de enero próximo se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos. En la diligencia se espera escuchar la resolución de la jueza Camacho de si llama o no a juicio a los 22 procesados como autores y a los dos investigados en calidad de cómplices.

El caso Sobornos, conocido primero como caso Arroz Verde, se develó con la detención de Pamela Martínez, exjueza constitucional y asesora del entonces presidente Rafael Correa, el 4 de mayo pasado en Guayaquil, luego de que Fiscalía abrió una indagación por la investigación de los portales La Fuente y Mil Hojas. (El Universo)