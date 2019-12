1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Diciembre 2019

La defensa de la exconsejera de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Rosa Chalá, presentará un recurso de nulidad a la sentencia de la Sala de la Familia de la Corte de Justicia de Manabí que anuló el fallo del juez Manuel Ruiz Moreira que la restituyó en su cargo.

Freddy Viejó, asesor técnico de la defensa de la exvocal, argumentó que la Sala no respetó los tiempos procesales. Además, asegura que el fallo es contradictorio e incoherente. "Esto es una batalla jurídica y no política... No estamos para desestabilizar al país, para rendirle homenaje a la inseguridad jurídica. Queremos que se respete la Constitución y la ley. Hoy puede ser Rosa Chalá mañana pueden ser cualquier de ustedes", dijo.

La defensa solicitará la destitución de los jueces de la Sala de la Corte Provincial, Magno Gabriel Intriago, Carlos Zambrano Navarrete, Marco Ochoa Maldonado, por no respetar el proceso propio y los tiempos.

El abogado Jorge Sosa, también parte de la defensa de Chalá, dijo que llevarán el proceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esperan un fallo favorable que deberá pagar el Estado. (Expreso)