El Universo de Quito

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Diciembre 2019

Hoy concluyen los once días de vacaciones anticipadas que le otorgó la Prefectura de Pichincha a Paola Pabón, quien es procesada por supuesta rebelión.

Desde el 15 de octubre pasado sobre ella pesa una orden de prisión preventiva que cumple en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

Este período de vacaciones se suma a los 60 días de licencia sin sueldo que se le concedieron una vez que se inició el proceso penal en su contra por supuestamente realizar actos que promovieron y ayudaron a generar violencia durante las protestas de octubre pasado.

Junto a ella también son investigados el secretario de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández; el dirigente de la RC, Christian G., y el ciudadano Pablo D.

El viernes pasado, el Consejo Provincial conoció el informe de la Comisión de Excusas y Calificaciones en el que se señalaban los once días de vacaciones. El documento incluía los informes del área jurídica y de la Dirección de Gestión Administrativa y Talento Humano de la Prefectura de Pichincha.

Según estos informes, el anticipo de vacaciones es un derecho de los servidores públicos otorgado por el Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público. El tiempo definido sería la parte proporcional derivada del tiempo trabajado; es decir, 2,5 días por cada mes trabajado. Pabón entró en funciones el 14 de mayo.

El constitucionalista Rafael Oyarte afirma que la única licencia legal que se le ha otorgado a Pabón es la de 60 días que ya venció. En relación con las vacaciones, él cree que fueron aprobadas irregularmente pues no se ha ganado ese beneficio al no haber trabajado once meses de forma continua.

“Se le vence la licencia irregularmente otorgada con cargo a vacaciones y luego incurrirá en abandono del cargo. Pabón y Hernández deben recordar que fueron artífices de una reforma importante en esta materia: incluir a los dignatarios de elección popular dentro de la Ley del Servicio Público”, explicó.

Fausto Jarrín, abogado defensor de Christian G., destacó que se haya resuelto acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La situación de fuerza mayor que le impide a la prefecta cumplir con sus funciones ha sido valorada y aceptada por unanimidad del GAD provincial, así que el cargo de Pabón no está en riesgo”, dijo. (El Universo)