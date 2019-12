1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 17 Diciembre 2019

Desde la Asamblea General de la ONU donde se realiza la ceremonia del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, señaló que es necesario tener políticas claras para superar las grandes desigualdades económicas que tiene a la población sumidos en la pobreza.

"Se debe acabar con la discriminación, el racismo, la xenofobia, el machismo, que en muchas veces los mismos Estados lo han naturalizado", dijo.

De igual manera, señaló que no aceptará que los Estados traten a los indígenas como enemigos internos, ni que los persigan por luchar, o judicialicen por pensar diferente. "No queremos ser sometidos a las verdades de los medios de comunicación masivo".

"No queremos ser declarados terroristas en nuestros propios territorios, no queremos ser confundidos con la delincuencia común que ha creado esta civilización, no aceptamos el racismo, la xenofobia, el machismo por imposición del poder, solo queremos ser nosotros mismo y con nuestras diferencias construir un mundo de justicia y libertad y que eso podamos transmitir en nuestros propios idiomas", aseveró.