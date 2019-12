Tras veto a Ley Revaas

El asambleísta Lourdes Cuesta cuestionó este lunes, el archivo del proyecto de registro de violadores de niños, niñas y adolescentes y califica al Gobierno de Lenín Moreno como el “peor de la historia”.

Señala que el propósito de la Ley era proteger a las niñas, niños y adolescentes. Para ello propone prohibir a condenados por abuso sexual trabajar directamente con niños y niñas. "Esta Ley no era de un asambleísta era una normativa de la ciudadanía".

Aseveró durante el debate del informe de archivo del Proyecto de Ley Orgánica de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes , que el Ejecutivo protege a los violadores.

"Me he acogido al artículo 98 de la Constitución de la República y no he mocionado el archivo de Ley REVAAS, porque no puedo hacerles eso a las niñas, niños y adolescentes del Ecuador, que perdieron la protección del Estado", dijo.