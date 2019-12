1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 15 Diciembre 2019

Líderes de todo el mundo se reunieron en el Foro Doha 2019 para debatir sobre las problemáticas que afectan a las naciones y analizar posibles alternativas de solución. En este espacio de encuentro global participó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner.

“Reimaginando la Gobernanza en un Mundo Multipolar” fue el eje central de análisis durante este evento. Al respecto, el segundo mandatario indicó que el trabajo conjunto es fundamental para atender las necesidades de la población, “el multilateralismo es más necesario que nunca, solo necesita tener objetivos más claros y un trabajo eficiente. El bienestar y la paz solo se pueden lograr a través de una comunicación real”, enfatizó.

Durante su intervención, también comentó que escuchar a la población con empatía es clave y destacó el diálogo como uno de los mejores mecanismos para resolver problemas y alcanzar acuerdos entre personas diversas.

En este contexto, ratificó el papel que tiene la educación crítica, “debemos entender que lo radical es enemigo de lo racional, ceder no es perder y no hay acuerdo pequeño, porque cualquier acuerdo es un punto de partida y no hay nada más valioso que dialogar con la comunidad”.

Y resaltó que los gobernantes deben adaptarse a los cambios y “usar herramientas para combatir la desigualdad dentro y fuera de cada uno de nuestros países, debería ser el objetivo de todos”, finalizó.

Esta plataforma que nació en el 2000 y que tiene una duración de dos días, inició con la intervención del Emir Tamim bin Hamada Al Thani, quien se refirió a los nuevos desafíos que tienen los estados ante la perdida de la confianza en el sistema, e invitó a todos a seguir creyendo en un futuro mejor, “con este evento intentamos contribuir con respuestas, respetando el derecho internacional y aportando a la resolución de conflictos de forma pacífica”.

Como parte de su agenda de trabajo, el segundo mandatario junto al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, se reunieron con el secretario del Comité Supremo para la Organización y el Legado, Hassan Al Thawadi, para analizar oportunidades de cooperación en materia deportiva.

Mientras que, con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, y el director regional de Portfolios at Qatar Investment Authority, Sheikh Faisal Bin Thani Al – Thani se evaluaron posibles inversiones para Ecuador.

Además, el vicepresidente Sonnenholzner fue testigo de la firma de un acuerdo para la lucha contra la corrupción entre la embajadora Ivonne Baki y el Gobierno catarí. (Vicepresidencia)