Publicado el Domingo, 15 Diciembre 2019

El canciller José Valencia hace una evaluación general de la situación en la región, luego de las manifestaciones y paralizaciones ocurridas en varios países en los últimos meses. En entrevista ofrecida a EL UNIVERSO, el viernes pasado, señala que debemos alegrarnos de que ha prevalecido la democracia; y se refiere a las relaciones con México, país que se ha convertido en refugio de varios prófugos de la justicia y otros políticos. Muestra su preocupación por el comunicado de las Naciones Unidas respecto de los hechos de octubre y pide objetividad.

¿Cómo evalúa las relaciones en la región?

Ha sido un año muy movido, es evidente, pero yo diría que la región, en su conjunto, ha demostrado una consolidación de las instituciones democráticas, pese a lo azaroso del tema, pese a los problemas que hubo, especialmente, en los últimos meses. No hemos tenido ninguna alteración que haya echado al traste la vigencia del orden democrático en nuestros países.

¿Qué es lo que nos está uniendo como región?

Sigo siendo optimista, creo que la mayor parte de los latinoamericanos estamos conscientes y creemos que el orden democrático es el que mejor garantías nos da para la estabilidad social, el progreso económico, el resguardo de los derechos humanos. No es un sistema perfecto (...) pero que al menos ofrece vías de solución de esas diferencias, que son pacíficas (...) de alguna manera, viéndolo desde esa perspectiva, tenemos que alegrarnos de que no ha habido una ruptura de ese orden democrático. La situación de Bolivia y Venezuela es un punto aparte.

Que en Argentina haya ganado el binomio de Cristina Fernández, que en Venezuela se mantenga Nicolás Maduro parecería que es un caso aislado. ¿Nuevamente se despierta la corriente del socialismo del siglo XXI?

Hubo un cambio democrático en Argentina, el gobierno del presidente Lenín Moreno lo ha saludado, la voluntad del pueblo se ha expresado en las urnas de manera transparente y democrática (...), tenemos que perder temores frente a la alternabilidad de tendencias políticas (...). En Brasil también hubo elecciones, un recambio, de distinta significación política que Argentina.

México se ha convertido en el refugio de judicializados. En su Embajada hay políticos que se dicen perseguidos. ¿Qué piensa hacer Ecuador al respecto?

Las relaciones entre Estados no se deben restringir a un aspecto. Entre Ecuador y México existe una amplia agenda bilateral. (Sobre ese tema), a juicio del Gobierno, claramente, las personas que indican ser perseguidas políticas no tienen razón. Ecuador respeta los derechos humanos. Varias personas que han buscado refugio en México tienen cuentas con la justicia, hay una decisión de las autoridades judiciales (...), no podemos hacer nada al respecto. Si es que hay que ejecutarlas se ejecutan, es mandato de la ley. Este particular hemos transmitido a las autoridades mexicanas, es útil que conozcan que existe una demanda de la justicia ecuatoriana para estas personas, pero el Ecuador reconoce, plenamente, que la concesión del recurso de asilo es una potestad soberana de los Estados.

La alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tiene un pasado político cercano al socialismo del siglo XXI. ¿Cree que se debe a esto el comunicado sobre octubre?

Bachelet es una persona de un gran perfil internacional (...). No tenemos más que admiración por ella. El comunicado es de la misión que fue invitada por Ecuador. La principal falencia del comunicado es que no toma en cuenta el contexto grave de violencia (...). Estamos extremadamente preocupados, el Estado no quiere que le den la razón, quiere que le den la razón a los hechos... El daño es tremendo. (El Universo)