Detalles Publicado el Sábado, 14 Diciembre 2019

El Consejo Provincial de Pichincha ratificó como prefecto subrogante de la provincia a Alexandro Tonello y decidió no ampliar las vacaciones de su titular, Paola Pabón, quien goza de este beneficio laboral, tras un intento de su defensa para que ella no pierda su cargo por ausencia.



Desde la mañana de este viernes 13 de diciembre, ocho alcaldes y siete presidentes de las juntas parroquiales analizaron la situación de Pabón, quien se encuentra detenida desde el pasado 14 de octubre por el presunto delito de rebelión, durante las protestas que se llevaron a cabo ese mes.



Pabón debía reintegrarse a su trabajo el lunes 9 de diciembre, pero la Prefectura decidió adelantarle sus once días de vacaciones, periodo que culmina el jueves 19.



Entre otras decisiones, el Consejo resolvió avocar conocimiento de la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que la semana pasada otorgó medidas cautelares a la funcionaria.



La CIDH pidió además proteger la "vida e integridad" tanto de ella, como del exasambleísta Virgilio Hernández y del colaborador de la Prefectura Cristhian González, quienes también son procesados por este caso.



Ante lo resuelto por la CIDH, el Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, también ha manifestado que acatará dichas medidas.



La Prefectura de Pichincha dio a conocer que Tonello recibirá la remuneración correspondiente a Pabón, mientras dure la subrogación. (Ecuavisa)