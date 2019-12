1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 13 Diciembre 2019

Organizaciones de la sociedad civil piden al presidente, Lenín Moreno, que vete algunas de las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional al Código de la Democracia, antes de que entren en vigencia para las elecciones presidenciales y de asambleístas de 2021.

La Corporación Participación Ciudadana envió al mandatario algunos aportes que consideran, podrían ayudar a consolidar principios como la equidad y la participación de sectores minoritarios en los próximos comicios.

La primera propuesta se relaciona con la publicidad oficial en época de elecciones. Según Participación, tal como está redactada la normativa no quedan claros los límites y restricciones que tienen los estamentos públicos mientras se desarrolla la campaña electoral.

Citan un ejemplo. El la Ley Electoral actual se dice que las entidades públicas podrán pautar cuando existan “temas de importancia nacional”. “¿Quién los define? ¿la propia institución?” cuestionó la Corporación.

Para evitar esta distorsión, proponen que el presidente, en el veto, deje claro que la publicidad oficial en la época de campaña se la hará únicamente por excepción. Los mensajes no podrán hacer alusión en contra o a favor de actores o tiendas políticas; no deberán generar debates sobre tesis o proyectos políticos y deberá pasar antes por el filtro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Otro tema que les preocupa es la persistencia en la normativa de los distritos electorales que, a criterio de Participación Ciudadana, no han servido para dar equidad y más bien se ha afectado el derecho de participación de las minorías.

“De conformidad con la Constitución, todos los asambleístas ejercen su función al servicio del país, y actúan con sentido nacional, no con sentido local ni territorial, de ahí que, subdividir las provincias (que son ya una subdivisión del territorio nacional) no tendría mayor sentido”, señala Participación en su argumentación.Por eso, propone eliminar el párrafo que hace referencia a los distritos electorales que, si no es vetado por el presidente Moreno, se mantendrán en los comicios de 2021.

(Expreso)