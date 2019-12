1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 12 Diciembre 2019

El pleno de la Comisión de Justicia aprobó el informe sobre el veto parcial del Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el documento, el organismo legislativo plantea al pleno de la Asamblea Nacional no aceptar 25 de las objeciones presentadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, e insistir en los textos aprobados por la Legislatura. También plantea allanarse a 12 vetos presentados.

La decisión se la tomó con el voto favorable de siete asambleístas que estuvieron presentes en la sesión de la Comisión, la tarde del miércoles. El tema se tratará la próxima semana en el pleno, anunció la presidenta de la Mesa, Ximena Peña.

Entre los temas en los que la Asamblea pretende insistir está el hecho de que las personas que estén detenidas por delitos graves, como la inviolabilidad de la vida, deberán cumplir toda su pena en prisión y no estarán sujetas a medidas de prelibertad, explicó el asambleísta Henry Cucalón (PSC).

También se pide la ratificación en el texto referente a la exclusión de la antijuridicidad por cumplimiento del deber legal de policías y servidores de seguridad penitenciaria. El Ejecutivo había vetado el tema del uso progresivo de la fuerza y las modificaciones que hacía la Asamblea al Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público (COESCOP). Esos artículos están relacionados al deber legal.

“Nosotros nos hemos preocupado de dar cierta tranquilidad para que la policía pueda ejercer su trabajo, y además reformando COESCOP para desarrollar el deber legal, para que puedan actuar con una legislación que les ampare y que deje claro en qué momentos deben actuar y cuál es ese uso progresivo de la fuerza”, dijo la asambleísta Ximena Peña.

Explicó que, de ratificarse en los textos, el juez podrá determinar si hubo o no arbitrariedad de parte del policía, si no hay la definición del deber legal y si no se detalla el uso progresivo de la fuerza.

Así mismo, en los temas sobre: personal femenino en los centros de rehabilitación social; dolo; comiso a terceros; reclutamiento a niños, niñas y adolescentes; desaparición involuntaria; violación; delitos contra la flora y fauna; contrabando de combustibles; ataque o resistencia; criterios de valoración de la prueba en delito de desaparición involuntaria; prisión preventiva; procedimiento unificado, especial, y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, entre otros.

Para lograr la ratificación en los textos aprobados por la Asamblea se requiere el voto favorable de 90 asambleístas, mientras que para los allanamientos, solo 70 votos. (Expreso)